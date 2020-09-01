Китайские и латиноамериканские журналисты договорились о сотрудничестве

Латиноамериканский информационный альянс и Центральная телерадиокомпания Китая (ЦТРК) подписали соглашение о совместной работе. Встреча прошла в онлайн-формате во время форума, посвященного борьбе с эпидемией COVID-19. В мероприятии приняли участие представители 15 организаций из 11-ти стран.

На открытии форума глава ЦТРК Шэнь Хайсюнь заявил, что СМИ должны бороться с распространением слухов и сообщать правду, а также бороться с пандемией с научной точки зрения и не перекладывать вину на другие страны.

Гендиректор Латиноамериканского информационного альянса Хуан Карлос Исаза сообщил, что СМИ несут большую ответственность перед своими читателями, слушателями и зрителями. По его мнению, их необходимо поддерживать, давать надежду и сообщать правду.

Также основатель Аргентинской американской медиа-группы Хосе Луис Мазано подчеркнул, что для борьбы с пандемией необходимо крепкое сотрудничество, чтобы наладить систему обмена информацией между странами. По его словам, СМИ должны больше контактировать друг с другом, чтобы люди всех стран могли получать достоверную и объективную информацию.

В рамках форума журналисты с коллегами из Латинской Америки объявили о создании телепроекта новостного агентства CCTV Video, который является частью ЦТРК. В его состав войдут 22 крупные меди организации 21-ой страны региона. Основной целью проекта станет объединение людей в борьбе с пандемией.