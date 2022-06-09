Медиа

Китайские платформы: прозрачность, образовательный контент и наращивание продаж

Обзор сервисов и приложений

ЖУРНАЛИСТ представил обзор изменений и нововведений в российских платформах, а следом присмотрелся к китайским коллегам. Помимо впечатляющих масштабов подписчиков и заработков, авторам обзора показались интересными новые инструменты контроля и прозрачности, а также стимулирования покупок. 

 

Weibo: калейдоскоп возможностей

Sina Weibo — крупнейший в Китае сервис микроблогов. Здесь пользователи могут публиковать короткие посты, а бизнес — взаимодействовать с клиентами и конкурентами. По официальным данным от Weibo на момент декабря 2021 года количество активных пользователей сервиса в месяц составляло 573 миллиона человек. Показатели выросли на 52 миллиона по сравнению с прошлым годом. Соцсеть по назначению напоминает американский Twitter (заблокирован в РФ), но функционал Weibo значительно богаче. Здесь можно продвигать посты, анализировать аудиторию и ее предпочтения. В 2021 году рекламный доход Weibo достиг почти два миллиарда долларов.

Функция Weibo Window позволяет запускать прямые продажи. Источник: https://as-pacific.com/blog/category-kitayskiye-sotsialnyye-seti-i-messendzhery/akaunt-v-weibo-registracia-i-prodvijenie/#n9
Функция Weibo Window позволяет запускать прямые продажи. Источник: https://as-pacific.com/blog/category-kitayskiye-sotsialnyye-seti-i-messendzhery/akaunt-v-weibo-registracia-i-prodvijenie/#n9

Соцсеть популярна в том числе благодаря ее знаменитым пользователям. Это не только китайские блогеры и селебрити, но и европейские звезды, например, Пэрис Хилтон. Weibo ориентирован на активное общение между пользователями и может предложить им множество инструментов под разные запросы. Например, публиковать текст, изображения, видео, общаться и ставить лайки. Weibo — полезный сервис для продвижения и становления брендов. Из интересного: вознаграждение пользователей за активность на странице компании поможет повысить лояльность аудитории и внимание к бренду. 

Одно из последних нововведений Weibo может шокировать аудиторию, которая заботится о конфиденциальности в Интернете. С апреля платформа начала публиковать IP-адреса и данные о местонахождении пользователей. Представители объясняют, что эта функция усилит «прозрачность» контента и исключит возможность нежелательного поведения, например, выдачу себя за другого человека или распространение «фейков», связанных с местоположением. 

Отображение местоположения пользователей-комментаторов (Гуандун, США). Скриншот автора
Отображение местоположения пользователей-комментаторов (Гуандун, США). Скриншот автора

Однако полностью решить эти проблемы не удастся. Пользователь может использовать инструменты VPN для обхода этого механизма. Также неясно, как защитить конфиденциальность домашнего местоположения пользователя. Поэтому территориальное отображение IP — лишь часть борьбы с интернет-насилием.

По сравнению с другими медиаплатформами Weibo может похвастаться многолетним опытом в маркетинге. Например, Weibo Super Fan Link объединяет сторонние данные с собственными и расширяет возможности алгоритмов. Это позволяет улучшить точность трафика в рекламе и повысить эффективность маркетинга.

 

Bilibili держит курс на образование

Китайская платформа Bilibili представляет собой крупнейший видеохостинг. Здесь авторы могут делиться клипами, музыкой и статьями и получать доход от показа рекламы или продажи товара. Китайский YouTube предлагает широкий функционал не только обычным пользователям, но и компаниям. Здесь можно продвинуть бренд за счет умного ранжирования материалов по темам, «живого» общения с аудиторией и высококачественного контента.

Сегодня Bilibili ценится на китайском рынке — среди владельцев сервиса известные корпорации Tencent, Sony и Alibaba. По данным финансового отчета Bilibili за 2021 год, за месяц на платформе появилось 172 млн пользователей, что на 50% больше, чем за такой же период прошлого года. Выручка за минувший год составила 6 млн долларов. 

В числе последних изменений сервиса — увеличение количество прямых трансляций, тем самым повышение шансов получить доход пользователям. Также Bilibili ввела тест на комментирование видео. Это сделано с целью сократить платные комментарии от неподтвержденных юзеров. Однако это стало причиной и оттока определенного числа аудитории, которые не смогли пройти тест.

Фрагмент теста на комментирование. Скриншот автора
Фрагмент теста на комментирование. Скриншот автора

Сейчас платформа переживает трансформацию и переходит от длинных видео к коротким, перенимая успешный опыт популярного в Китае сервиса Douyin. Однако некоторые блогеры продолжают выпускать длинные видео, например, с образовательным контентом. 

Фрагмент интерфейса Bilibili. Справа внизу — реклама. Скриншот автора
Фрагмент интерфейса Bilibili. Справа внизу — реклама. Скриншот автора

Развитие платформы в ближайшем будущем будет сконцентрировано на онлайн-обучении, популяризации науки и трансляции положительных ценностей с помощью видео.  

 

Douyin — продвинутый Tik Tok

Douyin — китайское приложение, улучшенный и более развитый предок Tik Tok. Это тот же сервис для создания и просмотра коротких видео, только лучше. Возможности e-commerce для брендов разнообразны: пользователь может в три клика купить продукт из видео, забронировать проживание в отеле, показанного в ролике и побывать на онлайн-экскурсии в магазинах и ресторанах города. Это возможно в том числе благодаря сотрудничеству Douyin с торговой площадкой Taobao. Усиленное развитие такого функционала началось именно на фоне пандемии Covid-19, чтобы помочь оффлайн-бизнесу и экономике. Наряду с расширением инструментов часто растет и цензура: строгий Douyin умеет определять возраст человека и передавать информацию модератору, проверять, совпадают ли лица пользователей с их государственными идентификационными картами. Это позволяет исключить из пользователей иностранцев, поскольку платформа работает только в Китае (за исключением Гонконга).

Интерфейс приложения практически не отличается от клона TikTok. Источник: https://as-pacific.com/blog/category-kitayskiye-sotsialnyye-seti-i-messendzhery/chto-takoe-douyin-i-pochemu-on-polezen-vashemu-biznesu-v-kitae/
Интерфейс приложения практически не отличается от клона TikTok. Источник: https://as-pacific.com/blog/category-kitayskiye-sotsialnyye-seti-i-messendzhery/chto-takoe-douyin-i-pochemu-on-polezen-vashemu-biznesu-v-kitae/

Платформа насчитывает 518 млн активных пользователей в месяц. Причем возраст аудитории составляет 18-35 лет и делает ее более платежеспособной, чем в TikTok. Согласно отчету Futu Securities, выручка Bytedance, владельца Douyin и TikTok, в 2020 году выросла более чем вдвое, достигнув около 37 миллиардов долларов.

По сравнению с комплексными платформами электронной коммерции, например, Taobao, Douyin предлагает концепцию рекомендаций по интересам, где основная цель — улучшить качество жизни потребителей, выявить и удовлетворить их возможные потребности.

В ближайшем будущем Douyin планирует развиваться в сфере e-commerce и становиться более гибким к своим пользователям. Так, бренд хочет предлагать аудитории покупку продуктов питания и косметику. Пользователям будут транслироваться товары рядом с ними, подобранные с учетом индивидуальных предпочтений.

Верифицированная страница бренда. Источник: https://as-pacific.com/blog/category-kitayskiye-sotsialnyye-seti-i-messendzhery/chto-takoe-douyin-i-pochemu-on-polezen-vashemu-biznesu-v-kitae/
Верифицированная страница бренда. Источник: https://as-pacific.com/blog/category-kitayskiye-sotsialnyye-seti-i-messendzhery/chto-takoe-douyin-i-pochemu-on-polezen-vashemu-biznesu-v-kitae/

Актуальные темы на платформе, которые собирают трафик: новости  «здесь и сейчас» — корреспондентом с места события может стать любой пользователь, домашний фитнес — прямые трансляции тренировок от известных тренеров и образование. Очевидно, что главными фокусами компании остаются социализация и коммерческая реализация. Платформа хочет быть ближе к аудитории, угадывать и предвосхищать ее желания, что поможет Douyin наращивать торговые обороты и привлекать новых партнеров.

Иллюстрация на обложке: shutterstock.com
Сообщить об ошибке
Вернуться назад
от
09 июня 2022

Июн 9, 2022

Медиа

Китайские платформы: прозрачность, образовательный контент и наращивание...
Обзор сервисов и приложений

Истории

Школа фельетона: деревенские напитки в эпоху импортозамещения
Последний текст перед каникулами

Профессия, Истории

Загадка Каверзнева
16 июня исполнилось бы 90 лет одному из самых удивительных советских журналистов

Вам будет интересно: