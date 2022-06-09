Китайские платформы: прозрачность, образовательный контент и наращивание продаж

Обзор сервисов и приложений
ЖУРНАЛИСТ представил обзор изменений и нововведений в российских платформах, а следом присмотрелся к китайским коллегам. Помимо впечатляющих масштабов подписчиков и заработков, авторам обзора показались интересными новые инструменты контроля и прозрачности, а также стимулирования покупок.
Weibo: калейдоскоп возможностей
Sina Weibo — крупнейший в Китае сервис микроблогов. Здесь пользователи могут публиковать короткие посты, а бизнес — взаимодействовать с клиентами и конкурентами. По официальным данным от Weibo на момент декабря 2021 года количество активных пользователей сервиса в месяц составляло 573 миллиона человек. Показатели выросли на 52 миллиона по сравнению с прошлым годом. Соцсеть по назначению напоминает американский Twitter (заблокирован в РФ), но функционал Weibo значительно богаче. Здесь можно продвигать посты, анализировать аудиторию и ее предпочтения. В 2021 году рекламный доход Weibo достиг почти два миллиарда долларов.
Соцсеть популярна в том числе благодаря ее знаменитым пользователям. Это не только китайские блогеры и селебрити, но и европейские звезды, например, Пэрис Хилтон. Weibo ориентирован на активное общение между пользователями и может предложить им множество инструментов под разные запросы. Например, публиковать текст, изображения, видео, общаться и ставить лайки. Weibo — полезный сервис для продвижения и становления брендов. Из интересного: вознаграждение пользователей за активность на странице компании поможет повысить лояльность аудитории и внимание к бренду.
Одно из последних нововведений Weibo может шокировать аудиторию, которая заботится о конфиденциальности в Интернете. С апреля платформа начала публиковать IP-адреса и данные о местонахождении пользователей. Представители объясняют, что эта функция усилит «прозрачность» контента и исключит возможность нежелательного поведения, например, выдачу себя за другого человека или распространение «фейков», связанных с местоположением.
Однако полностью решить эти проблемы не удастся. Пользователь может использовать инструменты VPN для обхода этого механизма. Также неясно, как защитить конфиденциальность домашнего местоположения пользователя. Поэтому территориальное отображение IP — лишь часть борьбы с интернет-насилием.
По сравнению с другими медиаплатформами Weibo может похвастаться многолетним опытом в маркетинге. Например, Weibo Super Fan Link объединяет сторонние данные с собственными и расширяет возможности алгоритмов. Это позволяет улучшить точность трафика в рекламе и повысить эффективность маркетинга.
Bilibili держит курс на образование
Китайская платформа Bilibili представляет собой крупнейший видеохостинг. Здесь авторы могут делиться клипами, музыкой и статьями и получать доход от показа рекламы или продажи товара. Китайский YouTube предлагает широкий функционал не только обычным пользователям, но и компаниям. Здесь можно продвинуть бренд за счет умного ранжирования материалов по темам, «живого» общения с аудиторией и высококачественного контента.
Сегодня Bilibili ценится на китайском рынке — среди владельцев сервиса известные корпорации Tencent, Sony и Alibaba. По данным финансового отчета Bilibili за 2021 год, за месяц на платформе появилось 172 млн пользователей, что на 50% больше, чем за такой же период прошлого года. Выручка за минувший год составила 6 млн долларов.
В числе последних изменений сервиса — увеличение количество прямых трансляций, тем самым повышение шансов получить доход пользователям. Также Bilibili ввела тест на комментирование видео. Это сделано с целью сократить платные комментарии от неподтвержденных юзеров. Однако это стало причиной и оттока определенного числа аудитории, которые не смогли пройти тест.
Сейчас платформа переживает трансформацию и переходит от длинных видео к коротким, перенимая успешный опыт популярного в Китае сервиса Douyin. Однако некоторые блогеры продолжают выпускать длинные видео, например, с образовательным контентом.
Развитие платформы в ближайшем будущем будет сконцентрировано на онлайн-обучении, популяризации науки и трансляции положительных ценностей с помощью видео.
Douyin — продвинутый Tik Tok
Douyin — китайское приложение, улучшенный и более развитый предок Tik Tok. Это тот же сервис для создания и просмотра коротких видео, только лучше. Возможности e-commerce для брендов разнообразны: пользователь может в три клика купить продукт из видео, забронировать проживание в отеле, показанного в ролике и побывать на онлайн-экскурсии в магазинах и ресторанах города. Это возможно в том числе благодаря сотрудничеству Douyin с торговой площадкой Taobao. Усиленное развитие такого функционала началось именно на фоне пандемии Covid-19, чтобы помочь оффлайн-бизнесу и экономике. Наряду с расширением инструментов часто растет и цензура: строгий Douyin умеет определять возраст человека и передавать информацию модератору, проверять, совпадают ли лица пользователей с их государственными идентификационными картами. Это позволяет исключить из пользователей иностранцев, поскольку платформа работает только в Китае (за исключением Гонконга).
Платформа насчитывает 518 млн активных пользователей в месяц. Причем возраст аудитории составляет 18-35 лет и делает ее более платежеспособной, чем в TikTok. Согласно отчету Futu Securities, выручка Bytedance, владельца Douyin и TikTok, в 2020 году выросла более чем вдвое, достигнув около 37 миллиардов долларов.
По сравнению с комплексными платформами электронной коммерции, например, Taobao, Douyin предлагает концепцию рекомендаций по интересам, где основная цель — улучшить качество жизни потребителей, выявить и удовлетворить их возможные потребности.
В ближайшем будущем Douyin планирует развиваться в сфере e-commerce и становиться более гибким к своим пользователям. Так, бренд хочет предлагать аудитории покупку продуктов питания и косметику. Пользователям будут транслироваться товары рядом с ними, подобранные с учетом индивидуальных предпочтений.
Актуальные темы на платформе, которые собирают трафик: новости «здесь и сейчас» — корреспондентом с места события может стать любой пользователь, домашний фитнес — прямые трансляции тренировок от известных тренеров и образование. Очевидно, что главными фокусами компании остаются социализация и коммерческая реализация. Платформа хочет быть ближе к аудитории, угадывать и предвосхищать ее желания, что поможет Douyin наращивать торговые обороты и привлекать новых партнеров.