Китайские платформы: прозрачность, образовательный контент и наращивание продаж

Однако полностью решить эти проблемы не удастся. Пользователь может использовать инструменты VPN для обхода этого механизма. Также неясно, как защитить конфиденциальность домашнего местоположения пользователя. Поэтому территориальное отображение IP — лишь часть борьбы с интернет-насилием.

По сравнению с другими медиаплатформами Weibo может похвастаться многолетним опытом в маркетинге. Например, Weibo Super Fan Link объединяет сторонние данные с собственными и расширяет возможности алгоритмов. Это позволяет улучшить точность трафика в рекламе и повысить эффективность маркетинга.

Bilibili держит курс на образование

Китайская платформа Bilibili представляет собой крупнейший видеохостинг. Здесь авторы могут делиться клипами, музыкой и статьями и получать доход от показа рекламы или продажи товара. Китайский YouTube предлагает широкий функционал не только обычным пользователям, но и компаниям. Здесь можно продвинуть бренд за счет умного ранжирования материалов по темам, «живого» общения с аудиторией и высококачественного контента.

Сегодня Bilibili ценится на китайском рынке — среди владельцев сервиса известные корпорации Tencent, Sony и Alibaba. По данным финансового отчета Bilibili за 2021 год, за месяц на платформе появилось 172 млн пользователей, что на 50% больше, чем за такой же период прошлого года. Выручка за минувший год составила 6 млн долларов.

В числе последних изменений сервиса — увеличение количество прямых трансляций, тем самым повышение шансов получить доход пользователям. Также Bilibili ввела тест на комментирование видео. Это сделано с целью сократить платные комментарии от неподтвержденных юзеров. Однако это стало причиной и оттока определенного числа аудитории, которые не смогли пройти тест.