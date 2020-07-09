Китайские власти собираются высылать иностранных журналистов за пропаганду независимости Гонконга

Иностранные журналисты, работающие в Гонконге, могут быть высланы китайскими властями за пропаганду независимости региона от КНР. Об этом заявил Чарльз Хо, член высшего консультативного органа китайского правительства и глава Гонконгской медиагруппы Sing Tao News Corporation по совместительству. Он также сказал, что за непреднамеренные высказывания в пользу независимости журналисты, скорее всего, получат предупреждение, но за умышленную пропаганду, конечно же, последует депортация.

Господин Хо выступил после того, как на прошлой неделе Китай принял новый закон о национальной безопасности в Гонконге. Журналисты региона, в котором издавна закрепилась традиция свободы прессы, выразили тревогу в связи с требованием нового закона усилить контроль средств массовой информации.

Пекин ввел этот закон для Гонконга после нескольких месяцев продемократических протестов в городе, в ходе которых активисты призывали к независимости бывшей британской колонии от материкового Китая.

Из-за закона политическая жизнь города кардинально изменилась: из библиотек изъяли книги местных продемократических политиков, владельцы магазинов снимают вывески, поддерживающие протесты, а жители удаляют данные из социальных сетей.

Несмотря на это господин Хо сказал, что Гонконг открыт для свободы слова, и журналисты могут освещать вопросы независимости, но они не должны пропагандировать ее и создавать фальшивые новости.

Однако еще до введения нового закона существовали опасения за свободу иностранной и внутренней прессы в Гонконге. В 2018 году власти Гонконга отказали журналисту Financial Times в рабочей визе после того, как он встретился с лидером партии за независимость в клубе иностранных корреспондентов города. А в прошлом месяце сообщалось, что репортеров телерадио-компании Гонконга (Radio Television Hong Kong) предупредили, чтобы они не делали акцентов на призывах к независимости во время антиправительственных протестов.

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