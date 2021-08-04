Китайское государственное СМИ обрушило акции Tencent и NetEase

Акции китайских игровых корпораций Tencent и NetEase упали на 10% после статьи Economic Information Daily, где онлайн-игры назвали «духовным опиумом» и «электронным наркотиком».

В публикации перечислены факторы, которые, как утверждается, негативно влияют на рост и развитие детей. Также приведены результаты исследования, согласно которому более половины китайских детей страдают от близорукости.

Статью удалили спустя несколько часов, однако акции продолжили падать. Издание на стало объяснять причину исчезновения материала с сайта.

Tencent оперативно заявила, что ограничит количество времени на игру несовершеннолетним. Кроме того, компания запретила совершать внутриигровые покупки пользователям младше 12 лет. NetEase никак не отреагировала на публикацию.

Economic Information Daily принадлежит крупной медиа-организации Xinhua, подконтрольной китайскому правительству.