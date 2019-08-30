Ольга Китова: «Меня спасли коллеги»

В начале «лихих нулевых» усилиями силовиков и волею их пославших я оказалась вдруг уголовником-рецидивистом: против меня возбудили одно за другим аж три уголовных дела (властям Белгородской области было все мало), навесили пять статей УК. Там было все: ст. 129, ч. 2, ст. 294, ч. 2, ст. 130, ч. 2, ст. 318, ч. 1, ст. 319. Самым тяжелым было обвинение в избиении мною группы офицеров милиции. Не смешно — до 5 лет! При том что на самом деле эта самая группа избила при незаконном задержании меня, журналиста и депутата областной Думы, то есть представителя высшей на территории области власти. Мент пытался изнасиловать меня в милицейской машине во дворе областной прокуратуры, куда меня привезли, в конце концов пришлось вызвать «скорую» и увезти меня в реанимацию. Потом был второй арест. Потом третий… Однажды позвонили и предупредили, чтобы успела уйти из дому. Меня прятали мои избиратели, в моем округе.

И все это из-за моей статьи «Ты виноват лишь тем, что… мне так хочется»? Да, она произвела эффект разорвавшейся бомбы, только о ней и говорила вся область в мае 2000-го, это было расследование дикого преступления, произошедшего в одном из вузов, — группа первокурсников изнасиловала своего же товарища. На самом деле все оказалось еще хуже — преступления никто не совершал, его вообще не было, это был оговор психически больных людей, матери и сына. Но была дана команду с самого «верху»…

Я добилась освобождения несчастных мальчишек из СИЗО, а дело обещали закрыть. Но через год все началось снова. Я спасла этим шестерым честное имя и жизнь, но от тюрьмы спасти не смогла. Когда настало время расправиться со мной за мои публикации о финансовых сюжетах в областной администрации, использовали как повод именно эту статью. Мальчишек опять схватили, быстро судили и посадили на 8 лет.

Меня почему-то потом спрашивали: чувствую я свою вину перед ними? Нет. Не вмешайся я, их засудили бы на год раньше, и легко догадаться, что ждало их тогда в колонии с таким обвинением… Теперь в колонии их встретили едва не как героев — это вы те студенты? Это о вас писала Китова? И их не тронули! А через четыре года я смогла добиться им условно-досрочного освобождения, восстановления в институте. Но биться с системой за свое честное имя, за пересмотр дела никто из них не захотел.

Но почему именно эта статья? Да потому, что ее можно было так «украсить» и заново подать… Писала я в основном о деньгах, о больших деньгах, об очень больших деньгах, которые осваивались в области. Когда меня избрали депутатом, я и в комитет пошла, где деньги лежат, — комитет по бюджету, финансам и налоговой политике. Нельзя же было прямо объявить: журналист и депутат стала настолько опасна для правящей верхушки «святого Белогорья», что раз не удалось с ней сговориться (должна признать, бить по голове стали не сразу, уговоры были долгими), остается один-единственный способ заставить замолчать — посадить в тюрьму. Чтобы самим там не оказаться.