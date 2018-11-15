Глянцевый онлайн

«Мы запустили первую бета-версию KK-онлайн около 14 лет назад. Но печать по-прежнему оставалась нашим главным источником дохода, поскольку у бумажной версии было больше читателей, — вспоминает Ингеборг Хельдаль, главный редактор KK. — Пять лет тому назад мы внедрили совершенно новую рабочую платформу, чтобы сделать наш веб-сайт более современным, актуальным и «цифровым», потому что изначально он был очень статичным — на тот момент нам нужно было разместить KK в интернете, чтобы просто застолбить себе место».

СТРАТЕГИЯ ПРИЗНАНИЯ

Сегодня KK строго следует стратегии digital first. «Мы не придерживаем никаких материалов или иллюстраций исключительно для печатной версии. Мы размещаем в онлайне все, а потом решаем, что выпускать на бумаге. Такой подход оказался вполне эффективным, и теперь у нас есть команда разработчиков, которые постоянно занимаются только KK», — говорит Хельдаль.

Именно благодаря работе этой команды KK считается одним из лучших брендов в портфолио его владельца, компании Aller Media. «Это потому, что он служит своеобразным испытательным стендом для разнообразных решений, — объясняет Хельдаль. — И еще потому, что наша команда придумала, как показывать полноформатную рекламу, которая дает читателю то же ощущение глянца, что и печатная версия, только онлайн».