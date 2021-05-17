«Классный журнал» и «ПониМашка» посетят Всероссийский библиотечный конгресс

Детские издания «Классный журнал» и «Понимашка» издательства «Открытые системы» посетят XXV Юбилейную ежегодную конференцию Российской библиотечной ассоциации и расскажут об опыте взаимодействия с библиотеками в рамках проекта «Журналы — школьным, детсадовским и детским библиотекам» на панели «Поддержка чтения, продвижение современной литературы и формирование библиотечных фондов» 19 мая 2021 года.

В рамках этого проекта библиотеки России получали доступ к архиву детских изданий «Понимашка» и «Классный журнал» за 2019 и 2020 годы. За год этой возможностью воспользовались более 1600 детских и школьных библиотек.

На Конгрессе будет объявлено о втором этапе работы этой программы, благодаря чему электронный архив, к которому библиотеки могут получить свободный доступ, будет увеличен в два раза.

Принять участие в заседаниях и встречах можно в том числе и дистанционно, прямые эфиры и записи доступны на сайте мероприятия.

Познакомится с журналами ближе можно по ссылке.

Детские издания «Классный журнал» (для детей 7-13 лет) и «ПониМашка» (для детей 3-7 лет) — одни из самых популярных и авторитетных детских изданий России и ежемесячно выходят общим тиражом 75 тысяч экземпляров.