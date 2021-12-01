«Классный журнал» и «ПониМашка» теперь доступны в Национальной электронной детской библиотеке

Национальная электронная детская библиотека (НЭДБ) — это бесплатная еженедельно пополняемая коллекция оцифрованных материалов из фондов Российской государственной детской библиотеки (РГДБ), библиотек-партнеров, частных коллекций. Особенностью библиотеки являются старинные редкие издания, дореволюционная и советская периодика, диафильмы, современная литература для детей и о детях. И вот теперь в НЭДБ появились выпуски детских федеральных журналов издательства «Открытые системы»!

РГДБ приступила к созданию НЭДБ коллекции в 2012 году. И сейчас в коллекции содержится 23251 самых разнообразных оцифрованных материалов, среди которых 9568 книг, 4801 диафильм и 4286 выпусков 40 детских журналов. Интерфейс электронной библиотеки снабжен разветвлённым, но интуитивно понятным аппаратом выбора и поиска, и удобными средствами просмотра, адаптированными под разные виды материалов. Содержимое электронной библиотеки для удобства навигации сгруппировано по видам материалов — книги, журналы, газеты, диафильмы. Все материалы распознаны, поэтому поиск ведётся не только по метаданным, описывающим материал, но и по его содержимому.

Для просмотра выбранного материала используется специальный элемент, который адаптируется под разные виды материалов. Для книг и журналов наиболее подходящим является виртуальная книга, которую можно развернуть на полный экран и листать стрелками на клавиатуре или кликами мыши на страницах. В Национальной электронной детской библиотеке можно не только посмотреть на красивые обложки, как в музее, но и получить опыт личного прочтения изданий для детей и о детях, вышедших в свет за последние четыре века, сравнить стили, образы, подходы к оформлению. И тем самым приобщиться к живой истории русской детской литературы.

И вот теперь современные развивающие журналы «Классный журнал» и «ПониМашка», которые выпускает издательство «Открытые системы», тоже доступны в НЭДБ. По ссылке сейчас можно изучить «Классный журнал» за 2018 и 2019 годы, а по этой ссылке — «ПониМашку» за этот же период.

«С появлением в коллекции НЭДБ таких популярных изданий, как «Понимашка» и «Классный журнал», вся эта история стала ещё более живой и доступной для современных детей и родителей, — говорит заместитель директора РГДБ по информатизации и фондам Илья Гавришин. — Журналы издательства «Открытые системы» полностью соответствуют современным подходам к подбору материалов, их оформлению и вёрстке. Уверен, что читателей у нашей электронной библиотеки теперь станет ещё больше!»

Очень скоро в разделах НЭДБ появятся и более свежие выпуски изданий — за 2020 год. Всё это стало логичным продолжением акции «Журналы — школьным, детсадовским и детским библиотекам», объявленной в прошлом году.

В рамках этой акции библиотеки России получали доступ к архиву издательства «Открытые системы» и могли показывать своим читателям «Классный журнал» и «ПониМашку» в электронном виде.

«С помощью этой акции мы хотели напомнить о себе и библиотекам, и читателям, чтобы они подписывались на наши новые выпуски уже на коммерческих условиях. Сейчас, когда система розничного распространения периодики фактически разрушена, подписка остаётся практически единственным доступным способом получения изданий, — говорит директор по детским проектам издательства «Открытые системы» Алексей Ходорыч. — Но когда, выступая на XXV ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации в Петрозаводске в мае этого года, я посетовал, что очень немногие библиотеки имеют свои библиотечные системы, позволяющие показывать электронные версии журнала не только в помещении библиотеки, но и дистанционно, участники конференции посоветовали мне обратиться в НЭДБ, где уже давно существует возможность размещать и показывать читателям издания без возможности скачивания. И вот теперь «Классный журнал» и «ПониМашку» тоже можно читать в этой электронной библиотеке!»

«Классный журнал» — современный журнал полезных развлечений для детей 7-13 лет, который издательство «Открытые системы» выпускает с 1999 года. Каждый номер «Классного журнала» содержит самую актуальную информацию для детей, которые любят его за разнообразие жанров, тем и рубрик. Комиксы, квесты, анекдоты, страшилки, детективы, сканворды, тесты, эксперименты и даже новости для детей — всё это есть в «Классном журнале»! Издание рассказывает об окружающем мире, взаимоотношениях, науке, путешествиях, о животных, природе, загадках нашего мира, публикует интересные истории и обзоры детской литературы, а также настольные игры, в которые можно играть всей семьёй! В 2019 году на V Всероссийском конкурсе детских СМИ «Волшебное слово» «Классный журнал» был признан «Лучшим журналом для среднего школьного возраста», в 2020 году на X Деловом форуме российских СМИ «Классный журнал» стал победителем конкурса «Маленький принц». А в 2021 году «Классный журнал» завоевал высшую награду — Гран-при — конкурса детских СМИ «Волшебное слово», то есть официально был признан лучшим детским журналом России. «Классный журнал» — дважды лауреат знака «Золотой фонд прессы» 1-й степени и дважды призёр международного конкурса «Золотое перо Руси».

«ПониМашка» — развивающий журнал для детей 3-7 лет, которые его изучают вместе с родителями и старшим поколением семьи. Героине журнала – любопытной пони по имени Машка, которую за это и называют ПониМашка, – интересно всё вокруг! И она вместе со своими друзьями – Осликом и Зеброй Сметанкой – помогает дошкольникам узнавать обо всём на свете! Не зря издание очень ценят педагоги дошкольных учреждений и начальных классов, а также библиотекари. Журнал выходит с 2007 года, одобрен специалистами по раннему развитию, пропагандирует семейные ценности и способствует привлечению аудитории к получению новых знаний. В 2019 году «Понимашка» была отмечена знаком «Золотой фонд прессы-2019» 1-й степени, а в 2020-м стала призёром международного конкурса «Золотое перо Руси». А с недавних пор ПониМашка и её друзья стали героями мультсериала «ПониМашка», который можно посмотреть в ютьюбе.