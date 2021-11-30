«Классный журнал» побывал в гостях у Константина Паустовского

В новом выпуске литературно-исторического проекта «Литературная одиссея» его герои Митя и Катя Серовы отправились в Тарусу 1963 года, где встретились с Константином Георгиевичем Паустовским. Чем именно рыбная ловля похожа на литературную деятельность? Почему печатная машинка при создании текста только мешает? Каковы основные пять принципов писательства? И почему романтическая настроенность является таким важным качеством? Все это можно узнать в отчете о путешествии ребят по ссылке.

Ранее Митя и Катя уже общались с Чуковским, Тургеневым, Заходером и Пушкиным, ссылки на эти встречи также есть в материале о Паустовском.

«Изначально мы придумали этот проект с единственной целью — показать детям великих российских писателей как живых интересных людей в той самой обстановке, в которой они творили, рассказать о том, как проходил их день, как они жили, что ели, какие у них были свои писательские обычаи и принципы, хобби. В общем, показать этих людей так, чтобы захотелось их читать и как можно больше! — говорит автор всех этих материалов, директор по детским проектам издательства «Открытые системы» Алексей Ходорыч. — И хотелось бы сказать огромное спасибо коллективу Музея К. Г. Паустовского, который оказал нам огромную помощь в подготовке новой серии нашего проекта!».

И судя по отклику — письму библиотекаря Топкановской сельской библиотеки (филиал МБУК «Библиотечно–информационно и досуговый центр» городского округа Кашира Московской области) Галины Дроздовой, эта цель достигнута. В своем письме в редакцию «Классного журнала» она пишет: «Детям очень интересно окунуться именно в ту эпоху, в которой жил и творил писатель, а также услышать рассказ о жизни и творчестве как бы из уст самого автора. Поэтому для меня данный проект — прежде всего возможность дать детям точку соприкосновения с миром писателя не только через его творчество, но и через его дом, личные вещи, ведь «Литературная одиссея» фактически становится гидом по дачам и усадьбам любимых авторов. Используя данный проект при проведении библиотечных мероприятий, могу сказать с уверенностью, что дети с большим интересом воспринимают предложенный им материал. Ведь сколько здесь полезной и интересной информации, касающейся жизни и творчества российских писателей. Отрадно видеть, что после такого «путешествия» дети охотно берут книгу, чтобы продолжить знакомство с героями произведений того автора, у которого они только что побывали в гостях». Целиком это письмо можно посмотреть по ссылке.

Cледующим великим литератором, с которым встретятся Митя и Катя, станет сам Николай Алексеевич Некрасов, чье двухсотлетие мы все отметим 10 декабря 2021 года.

А уже 1 декабря в 21.00 в рамках проекта «Литературная одиссея» в Виртуальном художественном театре состоится театрализованная лекция «Некрасов: повелитель сиквелов» писателя, продюсера и культуролога Павла Суркова. Павел расскажет о том, почему Николай Некрасов — практически безупречный персонаж всей русской литературы, о том, как ему удалось продолжить один из главных русских романов и как он установил одно из основных правил развития русской литературы, а также почему читатель совершенно неверно понимает его творчество сегодня. Также на лекции вы услышите некоторые произведения великого литератора в исполнении артистов Виртуального художественного театра Андрея Кудзина и Марии Голубевой. Подробности о мероприятии можно узнать по ссылке. Но расскажем небольшой секрет — Андрей и Мария сыграют повзрослевших Митю и Катю.