«Классный журнал» взял интервью у Некрасова в год его 200-летия в рамках проекта «Литературная одиссея»

В новом выпуске литературно-исторического проекта «Литературная одиссея» герои «Классного журнала» Митя и Катя Серовы отправились в Карабиху 1872 года, где целый час пытались постичь суть великой, но противоречивой личности Николая Алексеевича. Как он сочетал в себе свой образ жизни и заботу о народе? Почему у него было столько недоброжелателей? Как ему удалось достигнуть таких высот, хотя он на три года оставался в пятом классе, а потом и вовсе покинул школу? Как ему в голову пришло писать трехсложным размером? И какие советы Некрасов дал юным журналистам напоследок? Все это можно узнать в отчете о путешествии ребят по ссылке.

Напомним, что ранее Митя и Катя уже общались с Чуковским, Тургеневым, Заходером, Пушкиным и Паустовским.

— Встреча с Некрасовым — говорит автор всех этих материалов, директор по детским проектам издательства «Открытые системы» Алексей Ходорыч, — получилась объемнее, чем с другими литераторами по той простой причине, что личность Николая Алексеевича и сегодня вызывает острые дискуссии, которые легко можно найти в Интернете. Пришлось углубиться в материал, разобрав большинство претензий. Но как итог — я теперь им очарован значительно сильнее, чем другими литераторами, о которых готовил подобные публикации. Это настоящая глыба, странно, что никто до сих пор не снял о его жизни фильм или сериал.

Проект «Литературная одиссея» очень популярен не только среди детей и их родителей, но имеет большой резонанс среди библиотечных работников, поскольку помогает им приобщить детей к творчеству великих российских писателей, показав им особенности их личности

Один из откликов на проект «Литературная одиссея», от библиотекаря Топкановской сельской библиотеки (филиал МБУК «Библиотечно-информационно и досуговый центр» городского округа Кашира Московской области) Галины Дроздовой, «Классный журнал» уже размещал на своем сайте.

— Материала о таких встречах накопилось уже очень много, — говорит Алексей Ходорыч. — А раз он так полезен библиотечным работникам, недавно мы подумали, а почему бы не издать «Литературную одиссею» отдельной книжкой и не разослать в библиотеки всей России, воспользовавшись одной из программ поддержки таких проектов? Сейчас активно работаем над реализацией этой идеи.

Обращаем внимание, что в тексте о встрече Мити и Кати Серовых с Некрасовым вас ждем видеозапись театрализованной лекции писателя и культуролога Павла Суркова «Некрасов: повелитель сиквелов», которую он провел недавно в Виртуальном художественном театре, а также рисунки бессменного художника «Литературной одиссеи» Александра Левченко.

А вот с кем Митя и Катя встретятся в следующем, седьмом выпуске, пока не решено. Есть много интересных вариантов. Но если вы хотите помочь правильно сориентировать «Классный журнал», если у вас есть аргументы, с кем провести следующую встречу, пишите Алексею Ходорычу на адрес электронной почты ax@osp.ru.