Клишас назвал невозможной разработку единого закона о регулировании интернета

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Андрей Клишас
Авг 1, 2019

Создание единого закона, регулирующего интернет как сферу деятельности человека, является утопичной целью, заявил в ходе пресс-конференции «Новое в законодательстве. Итоги весенней сессии» председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас:

Не нужно этим заниматься в силу утопичности цели. Невозможно такой закон написать. Интернет, скорость развития этой отрасли такова, что у нас каждый по сути дела год появляется очень много нового, в чем мы с трудом пытаемся разобраться, пытаемся понять, как это реагировать в различных странах.

По его словам, подобная идея является «утопичной».

<...> Что будет происходить, если мы попытаемся принять некий кодекс функционирования сети, мне даже страшно представить. Это невозможно, утопично и необходимо пытаться просто пока понять, с помощью каких механизмов мы можем регулировать данную сферу общественных отношений.

Источник: RNS
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