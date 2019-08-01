Клишас назвал невозможной разработку единого закона о регулировании интернета

Создание единого закона, регулирующего интернет как сферу деятельности человека, является утопичной целью, заявил в ходе пресс-конференции «Новое в законодательстве. Итоги весенней сессии» председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас:

Не нужно этим заниматься в силу утопичности цели. Невозможно такой закон написать. Интернет, скорость развития этой отрасли такова, что у нас каждый по сути дела год появляется очень много нового, в чем мы с трудом пытаемся разобраться, пытаемся понять, как это реагировать в различных странах.

По его словам, подобная идея является «утопичной».