Новостная отбивная

— В чем отличие контента, публикуемого на вашем сайте, от размещаемого в социальных сетях?

— В каждую соцсеть контент подбирается согласно привычкам и чаяниям аудитории этой сети. Где-то это полностью лента с сайта без купюр, где-то выборочные материалы, где-то больше картинок, где-то меньше. Но в целом мы стараемся максимально отразить картину дня с сайта в социальных сетях.

— На какие соцсети делаете основную ставку?

— «ВКонтакте» и Instagram. Они сейчас наиболее перспективные.

— О них и поговорим. Тем более мимо количественного показателя вашей аудитории во «ВКонтакте» невозможно пройти. У вас там 250 тысяч подписчиков. (голосом Соломина-Ватсона) Как?

— Элементарно! На самом деле мы, во-первых, рано начали — когда еще никто не воспринимал соцсети как источник трафика. В итоге многие региональные медиа откровенно проспали социальные сети: я еще два года назад слышал от них, что аудитория из ВК — «мусорная». А мы так никогда не считали, и читатели ответили взаимностью. Во-вторых, мы с ними постоянно работаем — новые форматы, модерирование, интерактив, много новостей.

— В интервью Adconsult (май 2016 года) вы сказали: «Мы там (в Instagram) присутствуем, но для нас это не совсем удобная площадка. Сложно работать с точки зрения контента. У нас новости. И не всегда пушистые. А Instagram требует условно «девчачьего» подхода — преимущественно развлекательные фото и очень короткие комментарии. Причем желательно позитивные». Однако за два с половиной года вы выросли там с 23 тысяч до 100 тысяч. У меня тот же вопрос: как? Выходит, ваше отношение к этой платформе изменилось?