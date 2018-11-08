Новостная отбивная

Интервью с директором калининградского портала Клопс.Ru
Кенигсбергские клопсы — это такое мясное блюдо прусской кухни. Говорят, очень вкусное. Рецепт легко гуглится. Нам же интересен рецепт другого блюда, о котором мы поспешили расспросить Дмитрия Подгорчука, директора калининградского портала Клопс.Ru. Ибо когда аудитория регионального медиаресурса превышает население этого региона, одного «Guten Appetit!» маловато.
— Как проект Клопс.Ru менялся в течение 11 лет?
— За эти годы он прошел путь от классического городского портала до сугубо информационного сайта. Сначала, как и большинство региональных ресурсов, мы были обвешаны десятками неработающих или плохо работающих разделов, сервисов и функций: форумы, блоги, объявления и прочий мусор. Лет семь назад был сделан акцент на информационное вещание, все остальное «убили». Так и живем до сих пор.
— В чем отличие контента, публикуемого на вашем сайте, от размещаемого в социальных сетях?
— В каждую соцсеть контент подбирается согласно привычкам и чаяниям аудитории этой сети. Где-то это полностью лента с сайта без купюр, где-то выборочные материалы, где-то больше картинок, где-то меньше. Но в целом мы стараемся максимально отразить картину дня с сайта в социальных сетях.
— На какие соцсети делаете основную ставку?
— «ВКонтакте» и Instagram. Они сейчас наиболее перспективные.
— О них и поговорим. Тем более мимо количественного показателя вашей аудитории во «ВКонтакте» невозможно пройти. У вас там 250 тысяч подписчиков. (голосом Соломина-Ватсона) Как?
— Элементарно! На самом деле мы, во-первых, рано начали — когда еще никто не воспринимал соцсети как источник трафика. В итоге многие региональные медиа откровенно проспали социальные сети: я еще два года назад слышал от них, что аудитория из ВК — «мусорная». А мы так никогда не считали, и читатели ответили взаимностью. Во-вторых, мы с ними постоянно работаем — новые форматы, модерирование, интерактив, много новостей.
— В интервью Adconsult (май 2016 года) вы сказали: «Мы там (в Instagram) присутствуем, но для нас это не совсем удобная площадка. Сложно работать с точки зрения контента. У нас новости. И не всегда пушистые. А Instagram требует условно «девчачьего» подхода — преимущественно развлекательные фото и очень короткие комментарии. Причем желательно позитивные». Однако за два с половиной года вы выросли там с 23 тысяч до 100 тысяч. У меня тот же вопрос: как? Выходит, ваше отношение к этой платформе изменилось?
— По сути, рецепт тот же, что и в случае с «ВКонтакте». Мы не тормозили и пробовали разные варианты. В конечном итоге остановились на том, что стали делать больше новостей и меньше — условно «девчачьих» материалов. Площадка, конечно, растет, но я не смогу назвать Instagram удобным для изданий, пока там не появятся ссылки, аналитика и все остальное, что есть во «ВКонтакте» и в Facebook.
— Вы много внимания уделяете работе с мессенджерами, не так ли?
— Честно говоря, не особо уже и уделяем. Волна с Telegram прошла, и выяснилось, что конверсия от него (подписчики / переходы на сайт) ниже, чем во «ВКонтакте», и даже чем в Facebook (а в Калининграде Facebook традиционно плохо читают). Еще мы работаем с Viber, там история чуть лучше, но тоже ниже среднего. Мессенджеры по умолчанию меньше приспособлены для работы с изданиями, и даже лучший из них в этом отношении — Telegram — менее удобен для нас как для площадки, чем тот же Instagram. В общем, на мой взгляд, никакого перетекания аудитории и СМИ из «классических» соцсетей в мессенджеры не произошло. Расходимся.
— Кто у вас занимается соцсетями?
— У нас есть SMM-редактор. В его ведении семь соцсетей и мессенджеров, KPI и четкие обязанности.
— Сколько всего человек работает в вашей редакции?
— В редакции работают 20 человек. Помимо упомянутого SMM-редактора пять корреспондентов, пять редакторов плюс корректоры, фотографы, администраторы сайта и дежурные редакторы. Производство материалов разделено на элементы, за каждый из которых отвечает отдельный сотрудник: от поиска инфоповодов до публикации материала.
— Трудятся ли штатные сотрудники в удаленном формате и много ли у вас внештатников?
— Нет, все работают в офисе, внештатников нет.
— Полагаю, тех, кто совмещает работу в Клопс.Ru с другой работой, тоже нет?
— Да. О другой работе сотрудников я не слышал, но сомневаюсь, что это физически возможно при их нагрузке.
— Насколько остро для вас стоит кадровая проблема?
— Конечно, новые кадры — это проблема, но я бы не сказал, что она остро стоит перед нами. Штат укомплектован, и мы нечасто ищем кому-то замену. Если кого-то и ищем, то чаще всего это журналисты из других СМИ.
— А студенты из вузов?
— Главные критерии, по которым мы подбираем журналистов, — это умение писать материалы, разбираться в информационной повестке и огромное желание работать. Студенты, к сожалению, чаще всего этим критериям не отвечают, поэтому с вузами мы не сотрудничаем.
— С помощью каких сервисов и метрик вы анализируете эффективность работы ваших сотрудников в онлайне и сайта в целом?
— С помощью «Яндекс.Метрики», Google Analytics и Onthe.io.
— Какими инструментами и приложениями для редакционного планирования, работы с текстами и коммуникации пользуются сотрудники редакции?
— Планирование и организация работы — Trello. Интуитивно понятно, быстро и бесплатно. Написание, редактура и корректура текстов, архив текстов — Google Drive. Безопасно, совместная работа онлайн, сохранение версий, правки. Внутриредакционные коммуникации — Telegram. Быстро, есть у всех, бесплатно.
— Каковы источники доходов Клопс.Ru сегодня?
— Главным источником доходов, как и на протяжении всех 11 лет, для нас является реклама.
— Растет ли она на сайте, в ваших пабликах в соцсетях и в мессенджерах?
— Я бы не назвал это взрывным ростом, но все же рост есть. Социальные сети — самое существенное увеличение за последние год-два. Мессенджеры вообще не продаются.
— Какие СМИ вы считаете вашими прямыми конкурентами?
— Местные интернет-СМИ. Но мы уже давно лидеры в своем регионе, и гораздо больше меня беспокоят федеральные сервисы и структуры. Те же социальные сети и агрегаторы. Да, они сейчас генерируют нам трафик, но, как показал опыт Facebook, в любой момент это может прекратиться, и выяснится, что ты отдал свою аудиторию соцсети и ничего не получил взамен.
НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ Калининградской области КЛОПС.RU начал свою работу в 2007 году. Сегодня среднемесячная посещаемость ресурса составляет около 1,18 млн посетителей. Учредитель: «Медиа‑ группа «Западная пресса».