Ключевые лица рекламного рынка подвели итоги 2022 года

2022 год стал поворотным для индустрии маркетинга и рекламы. Февраль можно назвать новой точкой отсчета, которая задала направление для развития рынка на ближайшие годы и, возможно, десятилетия. Индустрия прошла через серьезную трансформацию, и в 2023 году рынок продолжит меняться.

Итоги уходящего года в специальном проекте AdIndex «Разговоры» подвели ключевые представители рекламодателей, агентств, селлеров, медиа и площадок. Главные лица индустрии выделили основные тренды, рассказали, чему бизнес научился в этом году, какие трудности еще предстоит преодолеть, что изменилось в рынке навсегда и какие тенденции получат развитие в 2023 году.

Читайте итоги года в ключевых сегментах рынка на сайте Adindex.