Книга «Бессмертный полк тульских журналистов»

Так называется новая книга председателя Тульского регионального отделения Союза журналистов России, заведующего кафедрой журналистики ТулГУ Б.А. Играева, вышедшая накануне 75-летия Великой Победы.

В книге-исследовании на большом архивном материале автор объединил отрывочные, крайне скупые сохранившиеся сведения о тульских газетчиках, воевавших на фронтах Великой Отечественной, попытался восстановить трагическую и мужественную тульскую журналистскую страницу в огромной книге войны.

На основе изучения документов Государственного архива Тульской области, подшивок газет предвоенных лет и военного времени, мемуарной литературы, баз данных общества «Мемориал» и Центрального архива Министерства обороны РФ автору удалось восстановить многие забытые имена и факты биографий воевавших коллег-журналистов.

В 300-страничной работе представлены довоенные и фронтовые биографии более 150 тульских журналистов-фронтовиков, которые трудились и воевали в 37 фронтовых, армейских, корпусных, дивизионных и партизанских газетах.

Довоенные предыстории журналистов очень похожи — областная или районная газета, редакция радио, иногда молодежка, иногда многотиражка. Объединило их одно: с началом войны, поменяв «перо на штык», они ушли из своих редакций на фронт, где каждого так или иначе подстерегала смерть.

Военные пути-дороги туляков прошли не только через газетные полосы фронтовой печати, но и через окопы, поля сражений, медсанбаты. Одни журналисты получали повестки военкомата и уходили на войну рядовыми, сержантами, лейтенантами: в мобилизационной спешке 1941 года редко расспрашивали о военно-учётных специальностях призываемых на фронт. В военные газеты в первый период войны попадали не многие — Главное политическое управление Красной армии отбирало самых подготовленных и проверенных, обладающих необходимым для работы минимумом военных знаний. Вот почему вчерашние газетчики воевали пехотинцами, связистами, танкистами, артиллеристами, политработниками.

О военных буднях и ратной фронтовой службе тульских журналистов и рассказывает книга Б.А. Играева.

По неподтвержденным данным более 1500 представителей профессионального журналистского цеха страны не вернулись в свои редакции. Погибли на фронте и 26 тульских журналистов. Сегодня все они вошли в наш Бессмертный полк.

Благодаря поддержке проекта региональным отделением партии «Единая Россия» книга поступит во все библиотеки и редакции СМИ Тульской области, будет подарена родственникам воевавших журналистов.

Скачать книгу можно по ссылке.