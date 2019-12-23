Книжные издатели допустили вечную блокировку «Яндекс.Видео» и YouTube

Сервису «Яндекс.Видео» и YouTube в России грозит вечная блокировка в связи с нарушением законодательства о пиратстве. Об этом «Ведомостям» заявил Максим Рябыко, гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ), которая представляет интересы 15 издательств России, включая крупнейшего издателя художественной литературы «Эксмо».

Издание поясняет, что в начале декабря апелляционная инстанция Мосгорсуда удовлетворила требование «Эксмо» о принятии обеспечительных мер по книге «Задача трех тел» писателя Лю Цысиня — ее нелегальные аудиоверсии были размещены на YouTube и «Яндекс.Видео». Теперь сервисы обязаны удалить нелегальные копии книги, однако, пишут «Ведомости», она по-прежнему доступна на этих ресурсах.

При этом, напоминает газета, с 2015 года в России действует закон, согласно которому интернет-ресурс может быть заблокирован навсегда, если он дважды проиграл суд по жалобе правообладателя на наличие нелегального контента.

«Мы готовы обращаться в суд и по другим книгам. Если жалобы будут удовлетворены, мы сможем настаивать на вечной блокировке «Яндекс.Видео» и YouTube в России», — заявил Рябыко. Он добавил, что у YouTube существует механизм добровольного удаления ссылок на пиратский контент, который, впрочем, действует не всегда. «Яндекс» в случае жалоб издательств обычно называет себя агрегатором и предлагает судиться с самими пиратскими сайтами, рассказал представитель АЗАПИ.