Книжные издательства «Эксмо» и АСТ подали иск к Telegram из-за пиратского контента

Издательская компания «Эксмо-АСТ» планирует набрать массу критических решений в свою пользу, чтобы создать возможность блокировки мессенджера. При этом целью своих действий компания ставит не саму блокировку, а то, что она сможет заставить мессенджер системно удалять ворованный контент.

«Коммерсант» обнаружил в картотеке Мосгорсуда два иска к Telegram от 20 июля. Суд обязал Роскомнадзор заблокировать доступ к «11/22/63» Стивена Кинга, «Метро 2033» Дмитрия Глуховского и другие книги в телеграм-каналах.

Истцы рассказывают, что уже пытались связаться с мессенджером по поводу ворованного контента напрямую, однако приложение реагировало не на все претензии. По их подсчетам, ежегодные убытки из-за пиратских копий в телеграм-каналах составляли в прошлом году 55 миллиардов рублей.

Издательства хотят, чтобы приложение ввело систему «цифровых отпечатков», как во «Вконтакте». В 2019 году Ассоциация по защите авторских прав в интернете, которая представляет группу в суде тогда и сейчас, добилась введения антипиратской системы. «Цифровой отпечаток» помогает находить совпадения с оригинальным контентом, даже если он был частично удален или изменен.

В конце июля Telegram уже оштрафовали на 11 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента. При этом не уточнялось, о каком именно контенте речь.