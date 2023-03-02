Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет в Москве со 2 по 6 июня

Директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев рассказал, что книжный фестиваль «Красная площадь» в 2023 году пройдет в Москве со 2 по 6 июня. Участие в фестивале примут более 300 издательств со всей страны.

Кроме того, продолжил Григорьев, в 2023 году в России пройдут и другие крупные книжные фестивали: «Сибирская Атлантида» в Бердске с 3 по 5 марта, «Берег» в Благовещенске, «Белый июнь» в Архангельске, «Красная строка» в Екатеринбурге, «Китоврас» во Владимире, литературные фестивали во Владивостоке и Перми.

В 2023 году, добавил он, стартует Национальная премия в области детской литературы. Всего в ней предусмотрено семь номинаций, а общий призовой фонд составит 11 млн руб.

Предыдущий фестиваль прошел в Москве в июне 2022 года.