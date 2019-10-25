Книжный магазин вернул издателям новый номер журнала «Дилетант»

Это связано с тем, что на обложке изображены Сталин в фате и Гитлер, на пиджаке которого нарисована свастика.

Об этом рассказал главный редактор «Дилетанта» Виталий Дымарский:

Что их смутило в этой обложке, я не понимаю. Данная карикатура является историческим документом, она не нарисована сегодня, она не нарисована вчера. Это исторический документ той эпохи. Собственно, мы ее и воспроизвели. Противозаконного ничего нет. Я не вижу ничего того, что может помешать другим коммерсантам продавать этот журнал.

Главред добавил, что не намерен вести переговоры с «Молодой гвардией» по поводу продажи номера, потому что коммерческие дела находятся в ведении дирекции.