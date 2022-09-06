Книжный рынок в России вырастет на 19% по итогам года

По итогам 2022 г. книжный рынок России вырастет на 19% в денежном выражении и составит 118 млрд руб., но в экземплярах он упадет на 6% до 252 млн штук. Такой прогноз дал гендиректор издательства «Эксмо» (входит в издательскую группу «Эксмо-АСТ») Евгений Капьев на отраслевой конференции «Книжный рынок России — 2022», которая состоялась 5 сентября в рамках Московской международной книжной ярмарки.

По данным группы «Эксмо—АСТ», средний рост цен на книги с января по август 2022 г. составил порядка 25%. «Рост цен стал рекордным как минимум за последние 5 лет, особенно в сегменте бумажных книг. В первую очередь именно с этим связан прогнозируемый рост книжного рынка в деньгах», — рассказал «Ведомостям» Капьев.

Ожидается, что рынок цифровых книг вырастет только на 5,5% по итогам года, заявил гендиректор группы компаний «Литрес» Сергей Анурьев. Это связано с тем, что весной в стране прекратили работать ключевые рекламные носители и участники рынка цифровых книг. Рынок цифровых книг отреагировал сразу: впервые с 2019 года показал падение год к году — на 9,5% до 2,33 млрд руб. Хотя ранее цифровые книги были драйвером роста книжного рынка России. Ежегодно продажи в этом сегменте росли на 30-60%, добавляет Сергей Анурьев.