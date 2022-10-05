Книжный союз просит дать отсрочку от призыва для работников типографий

Глава Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин обратился к вице-премьеру и главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой включить в список кандидатов на отсрочку от призыва по частичной мобилизации специалистов полиграфической отрасли.

Отсрочку предложили давать в зависимости от квалификации работника, чтобы сохранить на производстве машинистов линий, технологов, механиков.

Степашин обратил внимание, что мобилизация всех военнообязанных сотрудников 1 категории запаса приведет к частичным остановкам производства на предприятиях и снижению выпуска продукции как минимум вдвое. Мобилизация всех военнообязанных 1 и 2 категории запаса полностью остановит производство большей части предприятий. Выпуск газет и журналов, учебников и книг может остановиться.

Ранее Минобороны РФ опубликовало категории граждан, которые не подпадут под частичную мобилизацию. В их числе работники организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, российских операторов связи, системообразующих организаций в сфере информации и связи, а также организаций, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.