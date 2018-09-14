Зачем студентам и преподавателям меняться местами
Каждый сентябрь, встречаясь со студентами, узнаешь от них о новых проектах и технологиях в сфере медиа. Об одном из таких проектов рассказала на первом же занятии София Евстигнеева — студентка второго курса факультета издательского дела и журналистики Высшей школы печати и медиаиндустрии Московского Политеха. Сфера ее интересов — информационные технологии.
Полгода назад София приняла участие в конкурсе, который был объявлен «Школой гражданской журналистики» и выиграла грант на реализацию своего проекта «Вместе», суть которого — создание условий для расширения профессионального кругозора молодых журналистов. Согласно задачам проекта, она должна была координировать проведение мастер-классов по SEO- и СМИ-технологиям.
София рассказала об организации этого проекта.
Я использовала социальные сети в поисках интересных специалистов. Мне нужно было также привлечь внимание к своему проекту, найти свою аудиторию. Для этого я опубликована несколько информационных сообщений о старте проекта. Размещенные объявления оказались эффективными. Участниками проекта пожелали быть более 50 студентов гуманитарных специальностей вузов Москвы. На мое предложение провести ряд мастер-классов откликнулся руководитель департамента продаж системы SeoPult Евгений Костин. Я была очень рада, что нашла такого специалиста, так как он уже имел опыт проведения мастер-классов, а именно был лектором образовательного центра Cybermarketing, выступал в ведущих вузах и бизнес-школах (ВШЭ, Moscow Business School, МГУ), был докладчиком на отраслевых конференциях: РИФ+КИБ, RIW, СПиК, IBC и других.
Первый мастер-класс был, наверное, самый волнующий. Большим сюрпризом стал визит репортеров шведской телекомпании.
Для будущих журналистов Евгений подготовил программу, разбитую на три мастер-класса:
• «SEO. Как устроен поиск в Google и Яндекс. И зачем нужна поисковая оптимизация»;
• «Факторы ранжирования сайтов. Как продвинуть сайт в ТОП поисковиков»;
• «Практика продвижения сайта. Кейсы и антикейсы».
Мы узнали, как должен работать сайт, как продвигать его в топы и как не попасться на санкции против мошенников. Участники проекта познакомились с особенностями сортировки сайтов в поисковой выдаче, факторами ранжирования, окунулись с головой в сеошный слэнг. Тема была раскрыта c помощью удачных (кейсов) и нежизнеспособных (антикейсов) примеров. Лектор рассказл, что в продвижении сайта глупо использовать биржи ссылок или пытаться купить упоминание, так как подобные действия не остаются незамеченными поисковой системой и активно наказываются. Я заметила, что чаще всего будущие специалисты поднимали темы «темного» интернета и свободы слова, возможно, это свидетельствует об определенной тенденции в обществе.
На следующем мероприятии участники смогли познакомиться с оператором телеканала НТВ Алексеем Поляковым и стажером НТВ Николаем Ларенко. Они рассказали о техническом оснащении, которое используют СМИ, чтобы достичь максимально качественных результатов, работе аппаратуры и самой аппаратуре журналистов.
На следующий мастер-класс я пригласила советника МИА «Россия Сегодня», профессора департамента медиа НИУ «Высшая Школа Экономики» и руководителя образовательных программ канала Russia Today Олега Дмитриева. А он пригласил к нам специального корреспондента телеканала «Вести-24» Александра Лукьянова. Лекторы рассказали о технологиях перевода текстов на разные языки для ведения международных сайтов, о создании и монтаже репортажей с места событий. Александр вспомнил о своей командировке в Чили, когда ему пришлось стать «международным» переводчиком и общаться с местными жителями языком мимики и жестов. Поразительно то, что журналист прекрасно понял, о чем жаловались ему чилийцы! А Олег Дмитриев поделился историей, случившейся в Грузии, когда информационные технологии помогли жителям спасти животных зоопарка.
Также в этом проекте поучаствовал руководитель пресс-службы проекта «Сеть», политический консультант, член Союза журналистов России Макар Вихлянцев.
Свой мастер-класс Макар начал с истории возникновения СМИ: от способов передачи информации в прошлом до изобретения «карманного» компьютера. С помощью ленты времени юные журналисты разобрали основные аспекты развития СМИ. Рассмотрели факторы, влияющие на рост потребности человека и общества в обмене информацией, эволюцию способов ее передачи и хранения.
Завершил курс мастер-классов проекта «Вместе» главный редактор телеканала «Просвещение», заместитель исполнительного директора Международной ассоциации студенческого телевидения «МАСТ» Сергей Косенчук.
Сергей рассказал о сотрудниках сферы СМИ и привел статистику по телеканалам и количеству создаваемого ими контента. Рассуждая на тему будущего в журналистике, он обозначил серьезную проблему и главный тренд сферы СМИ: фильтрация информации. В эпоху относительной информационной свободы производится очень много информации. Сергей объяснил, как с информацией работать и почему ее необходимо проверять, рассказал об аналитике, конвергенции, сторителлинге и продвижении в социальных сетях.
Большое внимание было уделено концепции стендапа на российском телевидении, особенностям поведения в кадре, понятии дистрибуции и видео-контента.
Участники узнали, как упаковывать контент (и выбирать самую подходящую обертку), что нужно помнить каждому рассказчику и почему метод 20 секунд является одним из самых эффективных при подаче информации.
Работа в проекте помогла всем нам понять, как сегодня функционируют медиа и какие знания должен иметь современный журналист, работая в условиях устойчивой мультизадачности.
Опыт студентки в организации образовательного проекта, которым она поделилась на первом занятии, заставил меня задуматься о том, насколько необходимо и полезно преподавателям вступать с современными студентами в равноправные отношения. Многие из них находятся ближе, чем преподаватели, к современной медиапрактике, легче осваивают новые знания и поэтому быстро «растут над собой». Главным для нас, преподавателей, становится не только доведение знаний, умений, навыков, компетенций до нормативных требований государственного стандарта, но и организация свободного обмена опытом, полученным студентами в ходе их практической работы. Нам необходимо становиться посредником между теорией коммуникации и быстро развивающейся медийной сферой. Именно в этом и будет проявляться истинно новаторский характер журналистского образования.
Клуб Журналиста приглашает преподавателей журналистских дисциплин поделиться опытом своих студентов работы в медиа.