Каждый сентябрь, встречаясь со студентами, узнаешь от них о новых проектах и технологиях в сфере медиа. Об одном из таких проектов рассказала на первом же занятии София Евстигнеева — студентка второго курса факультета издательского дела и журналистики Высшей школы печати и медиаиндустрии Московского Политеха. Сфера ее интересов — информационные технологии.

Полгода назад София приняла участие в конкурсе, который был объявлен «Школой гражданской журналистики» и выиграла грант на реализацию своего проекта «Вместе», суть которого — создание условий для расширения профессионального кругозора молодых журналистов. Согласно задачам проекта, она должна была координировать проведение мастер-классов по SEO- и СМИ-технологиям.

София рассказала об организации этого проекта.

Я использовала социальные сети в поисках интересных специалистов. Мне нужно было также привлечь внимание к своему проекту, найти свою аудиторию. Для этого я опубликована несколько информационных сообщений о старте проекта. Размещенные объявления оказались эффективными. Участниками проекта пожелали быть более 50 студентов гуманитарных специальностей вузов Москвы. На мое предложение провести ряд мастер-классов откликнулся руководитель департамента продаж системы SeoPult Евгений Костин. Я была очень рада, что нашла такого специалиста, так как он уже имел опыт проведения мастер-классов, а именно был лектором образовательного центра Cybermarketing, выступал в ведущих вузах и бизнес-школах (ВШЭ, Moscow Business School, МГУ), был докладчиком на отраслевых конференциях: РИФ+КИБ, RIW, СПиК, IBC и других.