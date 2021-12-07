Кобринский отсудил у журналистки «Холода» 300 тысяч рублей за статью о домогательствах к студенткам

Петроградский районный суд частично удовлетворил иск экс-преподавателя РГПУ имени Герцена Александра Кобринского к журналистке издания «Холод» и бывшей сотруднице «Бумаги» Софье Вольяновой и изданию «Народные новости». Об этом сообщает «Центр защиты прав СМИ»*, юристы которого представляли Вольянову.

Кобринский подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналистке из-за материала, в котором студентки рассказывали о сексуальных отношениях с ним. «Народные новости» выступали соответчиком.

Суд признал несколько фраз из публикации «Холода» порочащими и недостоверными и обязал Вольянову выплатить Кобринскому 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и компенсировать 600 рублей судебных расходов. Кобринский в своем иске требовал компенсацию в 1 миллион рублей. Журналистку также обязали опубликовать опровержение на своей странице в фейсбуке.

«Народные новости» обязали удалить публикацию под заголовком «Кобринский снова оказывает недвусмысленные знаки внимания с сексуальным подтекстом девушкам в Сети» и выплатить компенсацию в 30 тысяч рублей (истец требовал 300 тысяч), а также компенсировать около 6 тысяч рублей судебных расходов.

Кобринский также просил суд признать незаконными факты распространения его персональных данных, изображения и данных о частной жизни. В удовлетворении этой части суд отказал.

Юрист Светлана Кузеванова, представлявшая Вольянову, считает, что сумма морального вреда не соответствует судебной практике и сильно завышена. Журналистка и ее представитель в целом не согласны с решением суда и намерены добиваться его отмены в апелляции. «Такое решение было для нас ожидаемым. Если бы суд встал на сторону девушек, защитив их право анонимно рассказывать о болезненном для них сексуальном опыте с преподавателем, это было бы скорее неожиданное и слишком прогрессивное для наших реалий решение», — прокомментировала Кузеванова.

*Организация внесена в реестр СМИ-иноагентов