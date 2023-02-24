Количество пиратских сайтов выросло на 64% в феврале по сравнению с январем

Регистрация доменов на тему фильмов и сериалов выросла на 64% в феврале к январю. Это произошло с 1 по 10 февраля этого года. Подавляющее большинство таких сайтов считаются пиратскими, заявили в компании Angara Security.

Такую активность эксперты объясняют тем, что злоумышленники следят за повесткой по контенту. Санкционные ограничения приводят к тому, что россияне не могут смотреть множество новых фильмов и сериалов. Кроме того, в начале февраля стало известно, что лицензионные контракты на показ сериалов и фильмов Disney заканчиваются у российских видеосервисов в марте этого года. По истечении срока их действия контент американской студии уберут с платформ.

Правовые вопросы обычно не волнуют зрителей, считает кинокритик Сергей Сычев. Люди хотят смотреть качественный западный контент. И если на официальных платформах он перестает быть доступным, то пользователи уходят к пиратам.