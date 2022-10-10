Количество приверженцев традиционного ТВ достигло минимума за 4 года

Приверженность традиционному СМИ, телевидению, сохранили 16% опрошенных россиян — это минимальный показатель с 2018 года. В то же время число россиян, которые в качестве основного информационного ресурса выбирают интернет, выросло вдвое с 2018 г. — до 29%.

Активные пользователи телевидения, согласно данным ВЦИОМ, 60-летние россияне и старше (43%), неработающие пенсионеры (43%) и жители сел (25%). Интернету отдает предпочтение молодая аудитория: люди в возрасте от 18 до 24 лет (66%) и от 25 до 34 (52%).

И телевидение, и интернет используют в качестве источника информации 53% опрошенных. За четыре года число сторонников этой модели сократилось на 9%.