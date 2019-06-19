Коллеги задержанного в Дагестане журналиста газеты «Черновик» поддержат митингом

Митинг в поддержку задержанного в Дагестане редактора отдела религии газеты «Черновик» Абдумумина Гаджиева запланирован на центральной площади Махачкалы. Группа поддержки журналиста подала уведомление в минюст республики о проведении публичного мероприятия.

Целью митинга является выступление с требованием «прекратить необоснованное уголовное преследование» Гаджиева и обеспечить освобождение его из заключения, а также «пресечь практику фабрикации уголовных дел в отношении граждан».

Мероприятие запланировано на 30 июня, с 17:00 до 19:00. Заявленное количество участников акции — до 1,5 тысяч человек. Уведомление о митинге минюстом Дагестана принято, но ответа пока не последовало.

Абдулмумин Гаджиев был задержан 14 июня по подозрению в участии в деятельности террористической организации и финансировании боевиков. По данным следствия, под видом благотворительной деятельности журналист участвовал в сборе денег для террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В день его задержания в его поддержку была создана петиция, которую по состоянию на 17:00 17 июня подписали более 3,5 тысяч человек. Кроме того, 15 июня напротив здания Советского районного суда Махачкалы, где Гаджиеву избиралась мера пресечения, прошла серия одиночных пикетов с требованием освободить журналиста. Однако суд оставил его под стражей на двое суток. Следующее заседание состоится завтра, 18 июня.