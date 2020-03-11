Коллегия по жалобам на прессу набирает новых экспертов

Общественная коллегия по жалобам на прессу объявила о начале выборов своего нового состава. До 10 апреля организации могут подать заявки и выдвинуть своих кандидатов.

Коллегия состоит из двух палат по 25 человек каждая.

Палата медиасообщества формируется из представителей, выдвинутых редакциями СМИ, медийными сообществами, факультетами журналистики. Палата медиааудитории ждет кандидатов от действующих вне сферы массовой информации общественных, саморегулируемых, творческих, правозащитных и других некоммерческих организаций, а также политических партий, профсоюзов, общественных палат, советов судей, адвокатских и нотариальных палат, научных академий, уполномоченных по правам человека и т.д. Выдвинутые кандидаты в обоих случаях не обязательно должны быть сотрудниками организаций, которые их предлагают.

«Избранные в состав Коллегии лица не являются представителями выдвинувших их организаций, а в личном качестве представляют все медийное сообщество (Палата медиасообщества) или всю аудиторию СМИ (Палата медиааудитории)», — отмечается в объявлении о начале выборов.

Подать заявку можно тут — http://presscouncil-2020.ru/

Выборы в Коллегию происходят раз в пять лет. Первый состав был сформирована в 2005 году. За годы работы члены Коллегии рассмотрели более 200 обращений. Главная задача этой организации — внесудебное разбирательство этических споров, связанных с деятельностью СМИ.

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