Коллегия по жалобам на прессу объявила свой новый состав

Общественная коллегия по жалобам на прессу подвела итоги голосования за новых членов. 26 мая, в ходе онлайн-конференции был объявлен новый состав.

Сопредседателями Коллегии были выбраны Михаил Федотов (сопредседатель коллегии со дня ее основания, д.ю.н., с 2010 по 2019 год председатель Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека), Юрий Казаков (журналист, эксперт по проблемам профессиональной этики журналиста и медиаэтики) и Владимир Лукин (член Совета Федерации Федерального Собрания РФ).

Коллегия по жалобам состоит из двух палат, представляющих медиасообщество и аудиторию средств массовой информации. В каждой из которых — было избрано по 25 человек.

Палата медиасообщества

Засурский Иван Иванович

Федотов Михаил Александрович

Лошак Виктор Григорьевич

Абов Евгений Владимирович

Познер Владимир Владимирович

Никитинский Леонид Васильевич

Качкаева Анна Григорьевна

Петровская Ирина Евгеньевна

Асламазян Мария Альбертовна

Сванидзе Николай Карлович

Гусев Павел Николаевич

Кравцова Ольга Александровна

Меркачёва Ева Михайловна

Ажгихина Надежда Ильинична

Кожеуров Ярослав Сергеевич

Сагалаев Эдуард Михайлович

Симоньян Маргарита Симоновна

Дубинская Софья Борисовна

Пургин Юрий Петрович

Юкечев Виктор Павлович

Жвирблис Андрей Вячеславович

Новиков Руслан Юрьевич

Загитова Юлия Робертовна

Кузичев Анатолий Александрович

Левиева Этери Михайловна

Палата медиааудитории

Резник Генри Маркович

Казаков Юрий Венедиктович

Орешкин Дмитрий Борисович

Симонов Алексей Кириллович

Ениколопов Сергей Николаевич

Амбиндер Лев Сергеевич

Андреева Татьяна Константиновна

Арапова Галина Юрьевна

Гонтмахер Евгений Шлёмович

Лукин Владимир Петрович

Асмолов Александр Григорьевич

Монахов Виктор Николаевич

Шаблинский Илья Георгиевич

Верховский Александр Маркович

Томчин Григорий Алексеевич

Киркора Ирина Владимировна

Макаров Александр Аркадьевич (протоиерей о. Александр)

Зиятдинов Вадим Рафикович

Клювгант Вадим Владимирович

Ривина Анна Валерьевна

Соболева Анита Карловна

Автономов Алексей Станиславович

Кирьянов Артем Юрьевич

Ряховский Владимир Васильевич

Нетупский Павел Иосифович

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