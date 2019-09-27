Коллегия по жалобам на СМИ в течение 20 дней опубликует решение по интервью Памфиловой AP

Общественная коллегия по жалобам на прессу в течение 20 дней опубликует текст решения по обращению председателя Центризбиркома России Эллы Памфиловой в связи с публикацией агентством Associated Press (AP) интервью с ней 29 августа. Об этом сообщил зампредседателя Палаты медиа-аудитории коллегии Юрий Казаков в ходе открытого рассмотрения жалобы главы ЦИК в четверг.

Текст решения будет опубликован на сайте коллегии с учетом мнений экспертов.

AP опубликовало интервью Памфиловой 29 августа. В частности, в нем приводились ее слова о необходимости совершенствования правил регистрации кандидатов на выборах и избирательного законодательства. После публикации интервью в ЦИК отметили, что «вместо заявленного видеоинтервью был размещен авторский материал, содержащий оценочную, политизированную трактовку заявленной темы, с включением в него вырванных из контекста высказываний председателя ЦИК России». Также в комиссии подчеркнули, что «размещенные краткие видеофрагменты представляют собой разрозненные фразы, которые, будучи оторваны от общего хода беседы, в ряде случаев потеряли свой изначальный смысл».

Впоследствии ЦИК обратился в AP с требованием разъяснить сложившуюся ситуацию, а также дать опровержение допущенных ошибок, однако, по данным комиссии, статья автора была признана агентством корректной. В Центризбиркоме посчитали подобные действия информагентства нарушением требований закона РФ «О средствах массовой информации» и направили обращение в Общественную коллегию по жалобам на прессу. В свою очередь сама Памфилова 4 сентября заявила, что сотрудники AP применили «в полной мере пропаганду и цензуру» при публикации ее интервью, допустив искажение смысла и вырвав из контекста ряд фраз.

Пресс-секретарь AP Лорен Истон заявила, что агентство «никаким образом не давало понять, что интервью с главой ЦИК или его расшифровка будут опубликованы полностью». По ее словам, «после публикации сюжета AP прислушалось к мнению озабоченных ситуацией представителей Центральной избирательной комиссии и согласилось опубликовать объяснение с подробностями о том, почему некоторых независимых кандидатов в Московскую городскую думу исключили».