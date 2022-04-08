Коллектив «Новой газеты» открыл самостоятельное издание

Журналисты «Новой газеты», приостановившей выпуск 28 марта, запустили издание «Новая газета. Европа». Об этом в четверг сообщил его главный редактор Кирилл Мартынов.

«Мы, журналисты «Новой», <...> рады рассказать вам, что начинает работать «Новая газета. Европа», — приводятся в Telegram-канале издания слова Мартынова.

Подчеркивается, что «Новая газета. Европа» — это не филиал «Новой газеты», а самостоятельный проект, независимый от газеты «юридически и фактически».

28 марта «Новая газета» приостановила выпуск бумажной и электронной версий издания до окончания российской военной операции на Украине. Перед этим Роскомнадзор вынес редакции и учредителю «Новой газеты» второе письменное предупреждение. Основанием для его вынесения послужил зафиксированный ведомством факт распространения на сайте издания материала, содержащего упоминание организации, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, без надлежащей маркировки. Первое такое предупреждение в адрес «Новой газеты» было вынесено Роскомнадзором 22 марта.