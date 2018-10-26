Главреда «Медузы» отстранили из-за обвинений в «неподобающем поведении»

Главный редактор интернет-издания «Медуза» Иван Колпаков временно отстранен от должности в связи с обвинениями в неподобающем поведении. Об этом на своей странице в Facebook сообщила гендиректор и учредитель «Медузы» Галина Тимченко, которая будет исполнять обязанности Колпакова на время разбирательств.

По информации BBC, Ивана Колпакова обвиняют в сексуальных домогательствах, а потерпевшая сторона — супруга одного из коллег. При этом главред якобы открыто заявлял, что «ему за это ничего не будет». Позже появилась информация, что Колпаков назвал случившееся неудачной шуткой.

Сам Колпаков подтвердил, что попросил сложить полномочия из-за обвинения в «неподобающем поведении»:

Я хочу, чтобы в этой ситуации разобрались без моего участия. Другие комментарии будут возможны только после совета директоров.

По словам Тимченко, претензий к работе Колпакова у нее не было. «Иван блестящий редактор. Это лучший редактор на сегодняшний день в России».

Фото: Facebook/Ivan Kolpakov