Главред «Медузы» Иван Колпаков подал в отставку после обвинений в харассменте

Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков подал в отставку, а исполняющим обязанности главреда назначена Татьяна Ершова, сообщается на сайте издания.

На своей странице в Facebook Колпаков написал, что «категорически отказывается признавать обвинения в харассменте и сексуальных домогательствах», но оказался в ситуации, когда «невозможно и бессмысленно себя защищать»:

Это единственный способ остановить кризис вокруг редакции и минимизировать репутационный ущерб.

Колпаков также прокомментировал назначение Ершовой и.о. главного редактора.

Я предложу ее кандидатуру совету директоров и думаю, что совет ее утвердит. Таня талантливая, амбициозная, мудрая, профессиональная и принципиальная. У нее все получится. Я по-прежнему один из трех основателей "Медузы". И буду по мере сил участвовать в ее работе. Но не как руководитель. Этот этап в моей жизни закончился.

В конце октября Колпаков временно сложил с себя полномочия из-за подозрений «в неподобающем поведении». Обязанности главреда исполняла генеральный директор и учредитель проекта Галина Тимченко. Подробности инцидента официально не сообщались, расследование поручили экстренно созванному совету директоров.

Позже в редакции пояснили, что Колпаков на корпоративе по случаю дня рождения издания 20 октября неподобающим образом повел себя в отношении жены одного из сотрудников.

Совет директоров посчитал достаточным наказанием временное отстранение Колпакова и вернул его к работе.

Сотрудник издания, который сообщил о недопустимом поведении главреда в отношении своей жены, уволился по собственному желанию.

Фото: Yugopolis.ru