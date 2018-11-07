«Медуза» восстановила Ивана Колпакова в должности главреда после обвинений в «неподобающем поведении»

Главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова восстановили в должности после скандала из-за неподобающего поведения. Об этом издание рассказало в Facebook и впервые раскрыло детали произошедшего в редакции.

Инцидент произошёл 20 октября на дне рождении «Медузы» в Риге, пишет издание. Колпаков был сильно пьян и прикоснулся к ягодице жены одного из сотрудников со словами: «Ты единственная на этой вечеринке, кого я могу харассить, и мне за это ничего не будет». Об этом рассказала девушка, решившая сохранить анонимность. Колпаков не помнит произошедшего, но не отрицает, что такое могло случиться.

22 октября муж девушки рассказал об инциденте на редколлегии. Колпаков узнал об обвинениях по дороге в аэропорт. Он отменил командировку и извинился перед мужем пострадавшей и перед ней, но письменно, так как она отказалась от встречи.

На следующий день, 23 октября, Колпаков на редколлегии предложил временно отстранить себя от обязанностей главреда. Исполняющей обязанности назначили Галину Тимченко, а окончательное решение доверили совету директоров. После этого редакция вернулась к штатной работе.

25 октября «Медуза» сообщила о случившимся публично. Об отстранении рассказали в Facebook Тимченко и Колпаков, детали инцидента со ссылкой на источники раскрыло Би-би-си.

В «Медузе» заявили, что провели внутреннее расследование: опросили сотрудников, поговорили с участниками инцидента, а на совет директоров позвали трёх представителей редакции.

Совет директоров решил, что это разовый инцидент, а Колпаков никогда не позволял себе такого поведения в прошлом. Его вернули на должность главного редактора, посчитав публичность и временно отстранение достаточными наказаниями за неприемлемое поведение;

В издании заявили, что осуждают поведение Колпакова, и разработают правила поведения в редакции.

«Я сам себя отстранил от управления редакцией, и не было в моей жизни хуже этих двух недель — пока я ждал решения совета директоров. Конечно, я безумно рад, что совет директоров меня возвращает — он был волен поступить как угодно, вплоть до самых жестких мер. Я делал и делаю всё, чтобы исправить ситуацию», — заявил сам Колпаков.

Фото: Катя Летова