Команда Дональда Трампа открыла свою соцсеть Truth Social

В ночь на понедельник в Apple Store появилось приложение Truth Social - платформа, разработанная технологической компанией Trump Media & Technology Group (TMTG) по заказу Дональда Трампа.

Эта социальная сеть рассчитана на обмен короткими сообщениями и по своему принципу напоминает "Твиттер".

Ее официальный выход на рынок, по мнению многих, знаменует возвращение предыдущего президента США в интернет-пространство, после того как в течение долгого времени его аккаунты был заблокированы сразу несколькими крупнейшими соцсетями.

По словам создателей Truth Social, эта платформа предназначена для тех, чьи мнения и политические взгляды целенаправленно вытесняются из информационного поля такими гигантами как Facebook, Twitter и Youtube.

Как сообщает Рейтер, многие пользователи заранее заказали и оплатили новое приложение, и на их устройства оно установилось автоматически, как только стало доступно в Apple Store.

Скачать Truth Social напрямую пока получается не у всех. По словам многих желающих, им пришло уведомление, что из-за большого количества скачиваний в Apple Store их запрос временно перемещен в лист ожидания.