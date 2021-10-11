Команда издания VTimes* запустила медиа VPost

Команда издания VTimes*, которое закрылось из-за включения в реестр «иностранных агентов», запустило новое медиа под названием VPost. Об этом сообщается в телеграм-канале издания.

«VPost — это полноценное медиа. Мы подаем документы на регистрацию СМИ. Пока мы работаем только в соцсетях, но скоро появится сайт», — сказано в сообщении.

Над новым медиа будут работать журналисты Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян, Людмила Коваль, Михаил Оверченко, Анна Героева, Екатерина Гробман, Елена Комарова, Анна Третьяк и Маргарита Лютова.

Минюст внес VTimes в реестр «иностранных агентов» в мае. Через две недели издание объявило о закрытии, так как «ярлык "иноагента", навешенный на администратора сайта vtimes.io, разрушил бизнес-модель».

VTimes в 2020 году создали бывшие сотрудники «Ведомостей», которые ушли из газеты после смены владельцев и главного редактора.

Источник: Медиазона (внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов)

*Внесено в реестр СМИ-иноагентов