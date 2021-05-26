Команда «Медиазоны» запускает акселератор медийных инициатив «Универ:Медиа»

«Медиазона» запустила конкурс на лучшие медийные проекты.

В нем можно участвовать с предложениями на разной стадии — от идеи до работающего продукта. Победителям помогут воплотить их идеи или развить уже существующий проект.

С 25 мая по 25 июня открыт прием заявок на первый курс проекта. Лучшие заявки отберет профессиональное жюри, куда кроме членов команды также вошли Юрий Сапрыкин, Илья Красильщик, Илья Варламов, Филипп Бахтин, Лика Кремер, Татьяна Фельгенгауэр и другие.

Заявки должны быть связаны с медиа, иметь значение для отрасли, быть оригинальными и реализуемыми. На время всего курса участники получат кураторство менторов, доступ к лекциям и воркшопам от лучших экспертов на рынке, а также нашу прямую помощь. Резиденты «универа» каждую неделю будут общаться не только с наставниками, но и друг с другом. Мы убеждены, что только так вы сможете не только научиться, но и научить.

Подача заявок и все детали на сайте univer.media.