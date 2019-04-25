Команда «Радио Сибирь» в Омске стала обладателем премии конкурса «Вместе медиа»

21 апреля на столичной церемонии награждения фестиваля «Вместе медиа. Радио» назвали победителей конкурса. Команда «Радио Сибирь. Омск» стала победителем в номинации «Ежедневный информационный выпуск», разделив это почетное место с коллективом «Эхо Москвы. Казань».

На мероприятии присутствовали представители более 400 редакций из 160 российских городов. А за первые места боролись более 200 тысяч работ из всех федеральных округов страны. В итоге первое место разделили две лучших команды, по мнению экспертного жюри.

В этом году конкурс «Вместе медиа. Радио» прошел в 12-ый раз. Ежегодно он выбирает лучшие программы радиостанций в номинациях «Ежедневный информационный выпуск», «Ток-шоу», «Репортаж» и «Тематическая программа». Благодаря этому конкурсу, журналисты и редакторы могут услышать лучшие радиопрограммы в своём регионе, оценить собственную работу и наметить планы по развитию своих медиапродуктов.

Медиахолдинг «МКР-МЕДИА» — один из ведущих российских медиахолдингов, управляющий значимыми мультимедийными активами. Создан в 2014 году Межгосударственной Корпорацией Развития. Главным приоритетом деятельности «МКР-МЕДИА» является развитие международного сотрудничества с партнерами и авторитетными СМИ. На сегодняшний день «МКР-МЕДИА» состоит в партнерских отношениях с более чем 20 международными организациями.

«Радио Сибирь» — старейшая (25 лет на рынке) радиосеть в Сибирском регионе с вещанием в крупнейших городах Сибири и аудиторией 6 млн человек. В 2015 году подписала меморандум с «Международным радио Китая» об обмене радио- и ТВ-контентом для углубления российско-китайского сотрудничества в экономической, политической и социальной сферах.