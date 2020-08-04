Команда RT представляет фотовыставку «Эпидемия»

Фотопроект телеканала RT «Эпидемия» пройдет на уличных стендах Гоголевского бульвара в Москве с 3 по 16 августа. Экспозиция посвящена борьбе российских врачей с коронавирусной инфекцией.

С начала распространения вируса в России телеканал RT запустил цикл документальных фильмов «Эпидемия» с тележурналистом Антоном Красовским. Команда RT рассказала о COVID-19 и побыла в «красных зонах» московских больниц, в том числе в Коммунарке. Съемки также велись в Санкт-Петербурге, Твери и Дагестане.

Во время создания фильмов специальный фотокорреспондент Максим Авдеев сделал сотни кадров. На выставке представлены портреты врачей и медсестер, а также снимки работы медперсонала и волонтеров, которые боролись за жизни пациентов с коронавирусом. Под каждой фотографией размещен QR-код – так можно сразу перейти к просмотру серий «Эпидемии».

В этом году документальные фильмы цикла «Эпидемия» получили бронзовые награды международного телевизионного конкурса New York Festivals и международной премии в области теле- и кинопроизводства TellyAwards.

«Редакция RT закрылась на карантин одной из первых. Но мне показалось, что сейчас наш долг — зафиксировать это время. Не уходить, не запираться, а, наоборот, с камерой и микрофоном идти в "красные зоны", на кладбища, летать на вертолетах санавиации. Мы хотели зафиксировать этот миг страха и чуда, который унес столько жизней, но принес нам столько любви и взаимной поддержки», — поделился журналист Антон Красовский.