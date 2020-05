Комиссия Думы направила в РКН обращение по статьям зарубежных СМИ о COVID-19 в РФ

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ направила в Роскомнадзор материалы, касающиеся публикаций в Financial Times и The New York Times статей о якобы занижении смертности от коронавируса в России. Об этом сообщил журналистам в четверг глава комиссии Василий Пискарев.

Депутат 15 мая заявлял, что обращение также направлено в Генпрокуратуру РФ. «И The New York Times, и Financial Times, и Bloomberg стали насыщать интернет информацией, что в России огромное количество погибших от коронавируса, что на самом деле не так. Мы не можем пройти мимо, мы подготовили все необходимые материалы, направили для рассмотрения в Генеральную прокуратуру для принятия мер реагирования и в Роскомнадзор», - сказал он.

Пискарев указал, что меры должны также быть приняты в отношении ресурса «Север. Реалии», опубликовавшего материалы о якобы применении российскими врачами эвтаназии в отношении больных. «Фейки абсолютно чудовищные... фактически обвиняют врачей в совершении умышленных убийств», - добавил он.

Financial Times ранее разместила материал с утверждением, что число умерших пациентов с коронавирусом в РФ может быть на 70% выше официальных данных. В The New York Times также появилась публикация, касающаяся количества летальных исходов в период пандемии в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство направит письма в издательства газет с требованием опровергнуть недостоверную информацию. Она также сообщила, что соответствующее обращение было адресовано представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и генеральному секретарю ЮНЕСКО Одре Азуле.

В свою очередь специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович сообщила, что фактов сознательного занижения подобной статистики в стране не наблюдается.