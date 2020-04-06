Комиссия ГД проверит публикации «Радио Свобода» и «Медузы» о коронавирусе в РФ

Думская комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства изучает публикации зарубежных СМИ о борьбе с коронавирусом в РФ, заявил глава комиссии Василий Пискарев.

Он уточнил, что в комиссию поступила информация о некорректном освещении отдельными СМИ действий Москвы по борьбе с заболеванием.

В качестве примера Пискарев привел публикации, в частности, «Немецкой волны», деятельность которой уже изучала эта комиссия, «которая приводит мнение правозащитников из признанной нежелательной организации «Открытая Россия» о том, что принятые нами законы по противодействию фейк-ньюс о коронавирусе, якобы, являются ограничением свободы слова».

Парламентарий сообщил, что в комиссии «обратили внимание на публикации таких СМИ, как «Радио Свобода», «Медуза», «Настоящее время», «МБХ-медиа» и ряда других.

«В частности, «Медуза» и «Радио Свобода» распространяют информацию, что в нашей стране существует дефицит аппаратов ИВЛ, что не соответствует действительности. Распространяются также не соответствующие действительности публикации о работе российских врачей в Италии, о действиях правоохранительных органов в отдельных регионах в условиях эпидемии», - сказал Пискарев.

Все подобные публикации будут детально изучены на предмет соответствия российскому законодательству, обещает парламентарий.

Он не исключил, что заседание комиссии пройдет в удаленном режиме.