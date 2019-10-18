Комиссия Госдумы обвинила иностранные СМИ в нарушении «дня тишины» на выборах

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России обвинила иностранные средства массовой информации в нарушении избирательного законодательства. Об этом со ссылкой на главу комиссии Василия Пискарева сообщает «Интерфакс».

По словам Пискарева, «представитель ведомства, который курирует вопросы исполнения законодательства СМИ», нашел у иностранцев нарушения законов «в период, когда осуществлялась избирательная кампания, в день голосования и в „день тишины“». В качестве примера Пискарев назвал «Радио Свобода», «Настоящее время», «Медузу», «Русскую службу Би-би-си», «МБХ медиа» и «Голос Америки», не пояснив, полный ли это список.

Какое ведомство выявило эти нарушения, Пискарев не уточнил, но, судя по всему, это был не Роскомнадзор, потому что теперь комиссия намерена обратиться именно туда и в прокуратуру с полученными материалами «для принятия мер реагирования».

Пискарев также не сказал, в чем заключались нарушения, в которых обвиняют иностранные СМИ. «День тишины» — это суббота накануне воскресенья, в которое проходят выборы. В оба эти дня запрещена предвыборная агитация. В день голосования дополнительно запрещено публиковать данные об итогах голосования до закрытия избирательных участков. За нарушение этих правил предусмотрена административная ответственность, для юридических лиц — штраф от 20 до 100 тысяч рублей.

Заседание 17 октября стало пятым за время работы комиссии Пискарева, созданной сразу после выборов. На нем депутаты выслушали представителей государственного агентства «Россия сегодня» (и входящего в него RT), канала НТВ, а также медиа-группы «Патриот»(включая «Федеральное агентство новостей» — ФАН). Замглавреда «России сегодня» Сергей Кочетков заметил, что в день выборов на главной странице Google можно было легко найти сайт «Умного голосования» Алексея Навального. ФАН и НТВ рассказали о «кураторах и провокаторах» из ЦРУ, посольства США и Сахаровского центра.

Журналистские расследования этих изданий, по словам Пискарева, показали, что во время выборов активно распространялась агитация, направленная прежде всего на молодежь. Он также обратил внимание, что зарубежные СМИ в сто раз чаще писали негативные материалы, чем нейтральные о событиях в Москве во время выборов.