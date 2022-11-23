Комиссия Госдумы требует признать издание DOXA экстремистской организацией

Комиссией Госдумы по противодействию вмешательству в дела РФ направлено обращение в Генпрокуратуру по признанию издания DOXA экстремистским, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

«Нами установлено, что на информационных ресурсах издания размещены инструкции по совершению поджогов российских военкоматов, отделов полиции и боевой техники, изготовлению "коктейлей Молотова", материалы по проведению массовых публичных мероприятий с нарушением закона, советы по оказанию сопротивления органам правопорядка и захвату университетов», — заявил Пискарев.

В сентябре бывших редакторов Doxa Наталию Тышкевич, Аллу Гутникову и Владимира Метелкина объявили в розыск по уголовной статье. Другие подробности дела не приводились.

В начале марта, спустя неделю после начала специальной военной операции, студенческий журнал DOXA был заблокирован в России.

Напомним, издание DOXA было создано студентами и аспирантами Высшей школы экономики. В апреле 2021 года полиция задержала редакторов издания Армена Арамяна, Аллу Гутникову, Владимира Метелкина и Наталью Тышкевич по обвинению в вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий.