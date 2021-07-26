Комиссия по правам человека попросила разъяснений по поводу признания ряда российских журналистов иностранными агентами.

Комиссия по правам человека в информационной сфере Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека попросит у Минюста разъяснений по поводу признания ряда российских журналистов — физических лиц — иностранными агентами.

Многие журналисты, которые вошли в список «физических лиц —- иностранных агентов», не участвуют в выборах, не занимаются политической деятельностью и известны исключительно как профессионалы своего дела, работавшие в разное время в разных российских изданиях. Включение их в список «иностранных агентов» фактически лишает их возможности выполнять свой профессиональный долг как на нынешних местах работы, так и впоследствии в иных изданиях.

Фактически под угрозой оказываются все журналисты, которые когда-либо публиковались или публикуются в зарубежных изданиях или изданиях с иностранным финансированием, что влечет за собой единственное последствие: изоляция российской журналистики и невозможность донести свою позицию нигде, кроме российских изданий.

Процедуры выхода из реестра «физических лиц — иностранных агентов» не существует.

Мы направим соответствующие запросы в Минюст и будем добиваться пересмотра решения по нашим коллегам, объявленным «физическими лицами — иностранными агентами».