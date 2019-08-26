Комиссия по расследованию иностранного вмешательства пригласит представителей Deutsche Welle в Госдуму

Депутаты Госдумы пригласят представителей Deutsche Welle на заседание комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России.

По их мнению, примером вмешательства может служить твит Deutsche Welle со словами «Москва, выходи!».

В Deutsche Welle пока не прокомментировали предложение депутатов.

Комиссия была создана 19 августа на внеочередном заседании Совета Госдумы по предложению лидеров фракций всех четырех парламентских партий. В ее состав вошли 12 депутатов; в понедельник, 19 августа, спикер Вячеслав Володин сообщил, что им придется досрочно прервать отпуска ради первого заседания. Он же сформулировал задачу новой комиссии: остановить «циничное попирание российского суверенитета», не дать иностранным силам «вмешиваться в повестку» и «не допустить потери страны».