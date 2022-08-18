Комитет ГД направит генпрокурору запрос о возможности разблокировки Instagram*

Комитет Госдумы по малому и среднему предпринимательству направит письмо генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой изучить возможность разблокировки Instagram*. Об этом сообщил глава комитета Александр Демин.

Это решение Демин объяснил тем, что посты, связанные с антироссийской пропагандой и призывами к насилию, модерируются и удаляются из соцсети, что может послужить основанием для разблокировки. Кроме того, указал он, за время блокировки Instagram* доходы блогеров упали на 70–90%. Также представители малого и среднего бизнеса лишились одного из немногих доступных способов продвигать свой продукт.

«Мы напишем письмо генпрокурору Краснову с просьбой посмотреть, содержит ли на текущий момент Instagram* какую-то антироссийскую пропаганду, заявления по дискриминации России. И если действительно на текущий момент это все модерируется, убирается и соцсеть пошла нам навстречу, то тогда предложить ее разблокировать», — сказал Демин на встрече с блогерами в Екатеринбурге.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.