Комитет Госдумы поддержал ко второму чтению законопроект о штрафах за ЛГБТ-пропаганду

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству во втором чтении поддержал законопроект, предусматривающий крупные административные штрафы за пропаганду ЛГБТ и педофилии.

Первое чтение этот законопроект прошел в конце октября. По нему то, что будет признано пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, наказывается штрафами для граждан до 800 тысяч рублей, для юрлиц — до 5 миллионов.

Из нового: в законопроекте появилась поправка, которая запрещает в России продавать товары, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения. За это может грозить уголовная ответственность.

Авторами законопроекта выступили около 400 депутатов Госдумы, включая спикера палаты Вячеслава Володина. Документ предусматривает не только запрет пропаганды ЛГБТ и педофилии, а также запрет на распространение информации об ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино.