Госдума поддержала проект о запрете распространения информации о психоактивных веществах в СМИ

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о запрете распространения информации о психоактивных веществах и наркосодержащих растениях в СМИ и интернете. Такое решение было принято на заседании комитета:

Законопроектом предлагается установить запрет распространения в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также о способах и местах культивирования наркосодержащих растений.

Дркумент также вводит запрет на пропаганду каких-либо преимуществ использования таких веществ, способов и мест культивирования наркосодержащих растений. В пояснительной записке уточняется, что законопроект предлагает ввести ограничение на рекламу новых потенциально опасных психоактивных веществ

Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента группой депутатов Госдумы во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым («Единая Россия»).