Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о штрафах за незаконное использование знаков СМИ

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект о введении административных штрафов от 20 до 30 тысяч рублей за неправомерное использование отличительных знаков представителей СМИ на публичных мероприятиях. При этом рекомендовано исключить обязательные работы на срок до 50 часов как меру ответственности за нарушение этого закона.

Отличительными знаками журналистов были приняты:

— бейдж установленного образца;

— неоново-зелёный жилет с надписью «Пресса»;

— редакционное удостоверение или иной документ, подтверждающий личность и полномочия журналиста.

Ранее Госдума приняла закон, согласно которому сотрудники СМИ обязаны соблюдать все правила участников митингов, демонстраций, шествий и пикетирований. Журналистам, работающим на массовых акциях, запрещено проводить агитацию в поддержку или против целей публичного мероприятия, выполнять функции по его организации и проведению.