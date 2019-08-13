Комитет по печати Ленобласти объявил конкурс субсидий для СМИ

С 6 по 14 августа СМИ и другие организации могут подать в комитет по печати и связям с общественностью Ленобласти заявки на конкурс медиапроектов. Между победителями будут распределены 34,2 миллиона рублей.

Субсидии выделят медиапроектам, посвященным социально-экономическому развитию ЛО, экологическому образованию, туризму в регионе, социальной поддержке семьи, материнства и детства, программе «Земский доктор», популяризации рабочих профессий и другим социально-значимым темам.

Весь перечень тем, условия конкурса и сметы можно посмотреть на сайте комитета по печати.

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