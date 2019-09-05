Комитет по печати ЛО распределил гранты для медиапроектов

Комитет по печати Ленинградской области подвел итоги конкурса медиапроектов. Более 28 миллионов рублей распределены по 17 организациям и 23 медиапроектам. Всего в администрацию поступили 28 заявок. Наиболее активными в этом году оказались СМИ Гатчинского района и Соснового Бора.

Три гранта получила газета «Гатчинская правда», столько же — газеты «Маяк» и «Радиокомпания «Полужье». Также гранты получили союз «Ленинградская областная торгово-промышленная палата», «СвирьИнфо», газета «Красная звезда», рекламное агентство «ОРЕОЛ-ИНФО», «Лужская информационная компания», канал СТВ, группа «Дивья», ООО «Невская волна», телевизионно-издательский комплекс «ОРЕОЛ-ИНФО», ООО «Гатчинский район», ЛОТ, издание «Свирские огни», газета «Рабочее слово», «Радио Тихвин».

Все проекты посвящены социально значимым темам. Ранее сообщалось, что на поддержку СМИ выделят 34 миллиона рублей.