Комитет по печати раздал грантов на 5,6 миллионов

Комитет по печати и взаимодействию со СМИ администрации Петербурга сообщил о выделении очередной порции грантов городским редакциям.

На второй этап конкурсного отбора с 16 августа по 16 сентября было подано 37 заявок от 21 организации. Конкурсная комиссия поддержала 3 проекта на общую сумму 5,6 миллионов рублей.

866 тысяч получил «ИД «курьер-Медиа» с проектом «Ни дать, ни взять» в газете «Санкт-Петербургский Курьер».

1,3 миллиона достались петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов на выпуск газеты «Ветеран Санкт-Петербурга».

Самый большой грант — 3,4 миллиона — получил «Коммерсантъ» на своем приложение к петербургскому выпуску «Коммерсантъ» — «Социальная ответственность».